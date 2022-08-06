"Пока не брызнет гной": Эйдман объяснил, почему Путин истерически боится потери Крыма

Почему Путин боится удара по Крымскому мосту / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Американцы не дураки, они не хотят эскалации ситуации, поэтому не поставят Украине дальнобойное оружие, необходимое для того, чтобы разрушить Крымский мост. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

"Американцы – не дураки, они не хотят эскалации ситуации, потому не поставляют Украине дальнобойное оружие. Они понимают, что Путин – абсолютный псих и маньяк, и, если нечто подобное произойдёт, то он может выкинуть что угодно. Путина лучше душить медленно и постепенно, что американцы и делают. Они пытаются его постепенно лишать ресурсов, придушивать, чтобы в какой-то момент он просто дематериализовался. Так выдавливают гнойный чирей: его постепенно давят-давят, пока в какой-то момент не брызнет гной – и чирей дематериализуется", - отметил эксперт.

По словам Эйдмана, резкие движения, такие как разрушение Крымского моста, могут "оказать непредсказуемый эффект, потому лучше давить Путина постепенно".

Эксперт считает, что "Крым в больной голове Путина – это какая-то особая точка".

"Я застал советское время и помню, что Крым в коллективном бессознательном россиян почему-то всегда был болезненной точкой. Если выражаться фрейдистским языком, языком психоанализа, то для многих россиян акт потери Крыма был сродни кастрации. Бытовал такой миф, легенда, что Хрущев овечьими ножницами отрезал у россиян их эрегированный Крым, и они после этого стали неполноценными. Этот бред я слышал со школьных лет. "Хрущ отдал Крым хохлам", – так говорили не мои родственники (мои родственники – интеллигентные люди), но в школе от менее интеллигентных товарищей я это слышал неоднократно. А Путин как раз из среды людей с не очень высоким уровнем культуры, из быдловатого плебса. Этот быдловатый плебс всегда плакал по поводу Крыма", - сообщил он.

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"Вот Путин и решил, что, аннексировав Крым, он вернул России мужскую силу, и теперь Российская империя опять всё может и готова изнасиловать любого соседа. Потому для Путина потеря Крыма или какие-то угрозы полуострову особенно болезненны. Если ударить по Крыму или мосту, то истерия Путина может зашкалить. Главная опасность – это, естественно, ядерное оружие, но не только оно. Возможны и ковровые бомбардировки, и прочее. При том, что уже совершено множество чудовищных преступлений, ещё есть куда "расти", - подытожил Игорь Эйдман.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен ВСУ одним выстрелом. По его словам, для этого нужно, чтобы удар был нанесен в тот момент, когда по нему будет ехать поезд с российскими боеприпасами.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что если оккупанты РФ посчитали Украину якобы виноватой в ситуации с "нападением" на штаб Черноморского флота беспилотника, они должны быть обеспокоены ситуацией с Крымским мостом. Он посоветовал им бежать по этой эстакаде.

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