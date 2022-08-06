В порт Украины впервые после начала войны вошло иностранное судно

В украинский порт впервые зашло судно / ua.depositphotos.com

В порт Украины впервые с дня начала полномасштабной войны с Россией зашло судно для погрузки зерна, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

По словам украинского министра, в порт "Черноморск" из Турции прибыл балкер FULMAR S под флагом Барбадоса. Такое событие является свидетельством того, что "зерновой коридор" заработал на вход и выход к Украине.

"Это событие является важным сигналом для рынка, что "зерновая инициатива" - безопасная и, главное, выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что примерно за 2 недели планируется выйти на уровень как минимум 3-5 суден за сутки. За август Украина намерена экспортировать 3 миллиона тонн агропродукции.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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