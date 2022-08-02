В Турцию прибыло первое судно с зерном из Украины / twitter.com/tcsavunma

Вечером во вторник, 2 августа, в Стамбул прибыло первое судно с украинской кукурузой, там оно пройдет необходимую проверку, говорится в сообщении Министерства обороны Турции.

Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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