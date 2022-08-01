Москва должна соблюдать обязательства: Кулеба о прорыве 'зерновой блокады' РФ

Из порта Одессы вышло судно с украинской кукурузой / facebook.com/oleksandr.kubrakov

Первое судно с 26 тысячами тонн украинской кукурузы на экспорт вышло из морского торгового порта Одесса.

"Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта", - написал на странице в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Турецкое агентство Анадолу сообщает, что это судно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Триполи.

В ООН со своей стороны подтвердили, что судно перевозит более 26 тыс. тонн кукурузы.

Анадолу в свою очередь отмечает, что судно, как ожидается, прибудет во вторник в Стамбул, где пройдет проверку, после чего сможет отправиться далее по маршруту.

Вместе с тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал в Twitter выход первого за более чем 5 месяцев судна с украинским продовольствием "днем облегчения для всего мира".

"День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое украинское зерно покидает Одессу после нескольких месяцев российской блокады", - написал он.

Министр отметил, что Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть сделки.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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