"Сними погоны": в Казани мобилизованные взбунтовались против командира

Мобилизация в России / Фото Telegram

В России мобилизованные по приказу Владимира Путина на войну в Украину продолжают устраивать стихийные акции протеста прямо в воинских частях.

В Сети опубликовали видео с настоящим бунтом, который устроили мобилизованные в одной из воинских частей РФ.

На кадрах зафиксирована толпа мужчин в военной форме, которые выражают крайнее неудовольствие в адрес командования.

Они оскорбляют старших офицеров и требуют, чтобы они сняли свои погоны.

Отмечается, что видео снято в одной из воинских частей в Казани (Татарстан).

Добавим, что "под раздачу" попал командир воинской части.

/ Скриншот

Мобилизация в России

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

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