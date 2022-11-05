"Сними погоны": в Казани мобилизованные взбунтовались против командира

Мобилизованные россияне оскорбляли старших офицеров и требовали, чтобы они сняли свои погоны.
В России мобилизованные по приказу Владимира Путина на войну в Украину продолжают устраивать стихийные акции протеста прямо в воинских частях.
В Сети опубликовали видео с настоящим бунтом, который устроили мобилизованные в одной из воинских частей РФ.
На кадрах зафиксирована толпа мужчин в военной форме, которые выражают крайнее неудовольствие в адрес командования.
Они оскорбляют старших офицеров и требуют, чтобы они сняли свои погоны.
Отмечается, что видео снято в одной из воинских частей в Казани (Татарстан).
Добавим, что "под раздачу" попал командир воинской части.
Мобилизация в России
Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.
Бойня произошла в Валуйском районе.
Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.
Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.
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