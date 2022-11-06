"Зрелые самцы должны нести службу в окопах": Пригожин хочет набрать новое "пушечное мясо" с заводов

Пригожин хочет создать в Курской и Белгородской областях новые центры ЧВК "Вагнера".
Евгений Пригожин решил создать центры ЧВК "Вагнера" в приграничных с Украиной Курских и Белгородских областях. Там планируют создать центры "подготовки и управления народным ополчением". Об этом заявили в пресс-службе Пригожина, сообщает Новая газета.
Такое "ополчение" планируют создать из местных жителей этих регионов. Привлекать планируют даже местный бизнес.
"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве", - говорится в сообщении.
Предприятиям, которые будут отправлять своих людей, обещают вручать государственные награды.
Как сообщал Главред, в сентябре российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", признал, что он причастен к ЧВК "Вагнера". К тому же он признался, что наемники убивали украинцев на Донбассе.
В октябре Пригожин заявил, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных. 25 октября Главное военное разведывательное управление Украины впервые сообщило о том, что наемники "Вагнера" больны ВИЧ и гепатитом С, а российские врачи отказываются оказывать помощь растущему количеству инфицированных военнослужащих, получивших боевые ранения.
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