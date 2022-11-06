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Пес из Мощуна из-за оккупантов потерял хозяина и лапу: когда вернулся, вся улица плакала

6 ноября 2022, 18:45

Раненый пес смог выжить во время самых ожесточенных боев под Киевом. Но его хозяина спасти не удалось.

Пес Мухтар из Мощуна
Пес из Мощуна из-за оккупантов потерял хозяина и лапу/ скрин

Пес Мухтар из села Мощун Киевской области стал свидетелем самых ожесточенных боев, которые тогда шли вблизи украинской столицы. Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов он потерял своего хозяина и лапу. Но когда захватчики бежали и в Киевской области стало безопаснее, пес вернулся с женой погибшего хозяина в разрушенное жилье.

Волонтеры хотели передать собаку другим хозяевам, ведь предыдущим фактически не было где жить после российских бомбардировок. Но Мухтар так тосковал, что его пришлось вернуть в полуразрушенное село. Историю верного пса рассказали журналисты ТСН.

Весной Мухтар попал со своим хозяином под обстрел оккупантов в родном селе Мощун. Хозяин с соседом сначала прятались в подвале, но потом решили покинуть деревню. Но выехать не смогли, ведь в автомобиль, которым должны были эвакуироваться, попал снаряд.

Позже хозяина собаки и других людей вывозили украинские военные. Их сначала пришлось вывести через лес, и собака постоянно был рядом.

"Солдат, который переводил через лес кричит "ложитесь", отец с пузом ляжет, подбежит Мухтар, оближет, встает и так...", – рассказывает сын мужчины.

Пса нашли с осколками и с раненой лапой

Хозяин Мухтара был раненым и контуженным, его доставили в Киев. Собака осталась в Мощуне и куда-то потерялась.

Пса нашли уже после деоккупации села, когда людям разрешили туда возвращаться. Как рассказывает хозяйка, он был в осколках и с раненой лапой. Его забрали волонтеры и отправили на лечение в Харьков.

В Харькове собаку прооперировали, достав из его тела осколки. Лапу пришлось полностью ампутировать.

Пес Мухтар из Мощуна
Мухтара доставили в Харьков и там прооперировали/ скрин

У хозяина не выдержало сердце

Хозяин собаки тем временем умер – у него не выдержало сердце из-за того, что оккупанты сделали с его селом и жильем, рассказывает жена.

"На нервах смотреть на эти руины, которые 30 лет строили. За один день всё разрушили. Не выдержал", – говорит она.

От дома семьи ничего не осталось. Хозяйка вынуждена жить в соседнем здании – владельцы этого жилья уехали в Германию и впустили ее туда жить. Этот дом тоже не совсем цел, но там более-менее сохранились стены и потолок.

Пес Мухтар из Мощуна
Мухтар в объятиях волонетерки Оксаны, которая его спасала/ скрин

Собака тосковала по деревне – пришлось ее туда вернуть

Волонтеры хотели найти для собаки новый дом, однако Мухтар так тосковал, что его пришлось вернуть в полуразрушенное село. Сейчас он живет с женой своего хозяина.

"Мне говорят, что отдай волонтерам. Куда я его отдам? Как дитя", – отмечает женщина.

Пес Мухтар из Мощуна
Пес потерял ногу, но всегда радостный и наслаждается жизнью/ скрин

Когда Мухтар после лечения вернулся в родную деревню, плакала вся улица. Ведь он, хоть и на трех лапах и после сильных ранений, носился по улице и радовался жизни, вдохновляя всех односельчан.

Ранее сообщалось, что в поселке Макаров Киевской области собака дождалась своих хозяев, которые были вынуждены бежать от российских оккупантов. "Макаровская Хатико" не отходила из родного двора 5 месяцев, не теряя надежду, что хозяева еще вернутся.

Напомним, в эфире телемарафона, 4 октября, случился небольшой казус с маленьким щенком по кличке Пуговка из Ирпеня. Собака настолько комфортно себя чувствовала в студии, что сходила в туалет прямо на стол ведущих.

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