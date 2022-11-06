Пес из Мощуна из-за оккупантов потерял хозяина и лапу: когда вернулся, вся улица плакала

Раненый пес смог выжить во время самых ожесточенных боев под Киевом. Но его хозяина спасти не удалось.
Пес Мухтар из села Мощун Киевской области стал свидетелем самых ожесточенных боев, которые тогда шли вблизи украинской столицы. Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов он потерял своего хозяина и лапу. Но когда захватчики бежали и в Киевской области стало безопаснее, пес вернулся с женой погибшего хозяина в разрушенное жилье.
Волонтеры хотели передать собаку другим хозяевам, ведь предыдущим фактически не было где жить после российских бомбардировок. Но Мухтар так тосковал, что его пришлось вернуть в полуразрушенное село. Историю верного пса рассказали журналисты ТСН.
Весной Мухтар попал со своим хозяином под обстрел оккупантов в родном селе Мощун. Хозяин с соседом сначала прятались в подвале, но потом решили покинуть деревню. Но выехать не смогли, ведь в автомобиль, которым должны были эвакуироваться, попал снаряд.
Позже хозяина собаки и других людей вывозили украинские военные. Их сначала пришлось вывести через лес, и собака постоянно был рядом.
"Солдат, который переводил через лес кричит "ложитесь", отец с пузом ляжет, подбежит Мухтар, оближет, встает и так...", – рассказывает сын мужчины.
Пса нашли с осколками и с раненой лапой
Хозяин Мухтара был раненым и контуженным, его доставили в Киев. Собака осталась в Мощуне и куда-то потерялась.
Пса нашли уже после деоккупации села, когда людям разрешили туда возвращаться. Как рассказывает хозяйка, он был в осколках и с раненой лапой. Его забрали волонтеры и отправили на лечение в Харьков.
В Харькове собаку прооперировали, достав из его тела осколки. Лапу пришлось полностью ампутировать.
У хозяина не выдержало сердце
Хозяин собаки тем временем умер – у него не выдержало сердце из-за того, что оккупанты сделали с его селом и жильем, рассказывает жена.
"На нервах смотреть на эти руины, которые 30 лет строили. За один день всё разрушили. Не выдержал", – говорит она.
От дома семьи ничего не осталось. Хозяйка вынуждена жить в соседнем здании – владельцы этого жилья уехали в Германию и впустили ее туда жить. Этот дом тоже не совсем цел, но там более-менее сохранились стены и потолок.
Собака тосковала по деревне – пришлось ее туда вернуть
Волонтеры хотели найти для собаки новый дом, однако Мухтар так тосковал, что его пришлось вернуть в полуразрушенное село. Сейчас он живет с женой своего хозяина.
"Мне говорят, что отдай волонтерам. Куда я его отдам? Как дитя", – отмечает женщина.
Когда Мухтар после лечения вернулся в родную деревню, плакала вся улица. Ведь он, хоть и на трех лапах и после сильных ранений, носился по улице и радовался жизни, вдохновляя всех односельчан.
Ранее сообщалось, что в поселке Макаров Киевской области собака дождалась своих хозяев, которые были вынуждены бежать от российских оккупантов. "Макаровская Хатико" не отходила из родного двора 5 месяцев, не теряя надежду, что хозяева еще вернутся.
Напомним, в эфире телемарафона, 4 октября, случился небольшой казус с маленьким щенком по кличке Пуговка из Ирпеня. Собака настолько комфортно себя чувствовала в студии, что сходила в туалет прямо на стол ведущих.
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