Не сдержался и "заминировал" стол: собака из Ирпеня сорвала прямой эфире телемарафона

Прямой эфир телемарафона сорвал щенок / скриншот

В эфире телемарафона, 4 октября, случился небольшой казус с маленьким щенком по кличке Пуговка из Ирпеня.

Утренний эфир был посвящен домашним питомцам, пострадавшим от войны.

Гостья студии - Софья Данилова, организатор приюта для животных, пришла на эфир 1+1 с щенком по имени Пуговка.

Собака настолько комфортно себя чувствовала в студии, что сходила в туалет прямо на стол ведущих.

Пуговка родом из Ирпеня. Бездомную собаку вместе с щенками, среди которых была и Пуговка, подкармливали местные жители во время войны, а когда эвакуировались, передали животных приюту. Так Пуговка стала в итоге звездой телеэфира.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая у себя в Instagram рассказала, что в команде журналистов очень любят животных.

"У нас очень все любят приглашать щенков в студию. Но пушистыми тоже волнуются и поэтому случается разное. В частности, переселенка из Ирпеня "Пуговка" сначала всех растрогала, а потом еще и рассмешила", - написала Витвицкая.

Украинцы начали шутить из-за казуса в прямом эфире.

"Это к деньгам", "Это на счастье", "Илон Маск проснулся", - пишут пользователи Сети.

Также пользователи Сети шутят, что нужно позвать Патрона на "разминирование".

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