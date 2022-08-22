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Ждала 5 месяцев: собака в Макарове героически дождалась своих хозяев и встретила их с сюрпризом

22 августа 2022, 09:33

Семья с тремя детьми убегала от оккупантов под обстрелами и не успела забрать домашнюю любимицу.

Собака Эля из Макарова
Собака в Макарове героически дождалась своих хозяев и встретила их с сюрпризом/ скрин

В поселке Макаров на Киевщине собака дождалась своих хозяев, которые были вынуждены бежать от российских оккупантов. "Макаровская Хатико" не отходила из родного двора 5 месяцев, не теряя надежду, что хозяева еще вернутся.

Семья, спасаясь от захватчиков, не успела забрать свою любимицу с собой, ведь матери с тремя детьми пришлось бежать под обстрелом. Историю семьи и их собаки рассказали журналисты ТСН.

Собачку Элли нашли во дворе волонтеры. Именно они, а также соседи кормили и ухаживали за ней все последующие 5 месяцев до возвращения хозяев. Животное было ранено – у него был ожог.

Волонтер Виталий вышел на связь с хозяевами по телефону, и всё это время рассказывал им, что с собакой. По словам волонтера, женщина убегала с тремя детьми и не успела забрать собаку.

"У нее трое детей. Ей было не до собаки. Она пустила детей перед собой и закрывали их собой, чтобы, если попадет – то в нее", – рассказывает он.

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"Мы на огороде были, когда третий... Залетело, выбегали огородами, девушек я вперед отправила, я сказала – стреляют за нами, вы вперед, а мама уже как будет, главное, чтобы вы были живы", – рассказывает она.

Соседа, вышедшего одновременно с ними из дома, русские расстреляли.

Элли ждала своих хозяев на развалинах уже разрушенного дома 5 месяцев. А когда они вернулись, то увидели, что она подготовила для них сюрприз – привела двух щенков.

Теперь женщина с тремя детьми, собакой, щенками и котенком живут во временном убежище, который для них дали неравнодушные, ведь их собственный дом разбомблен.

Мать, которая сама выросла в детдоме, воспитывает своих дочерей сама, и до широкомасштабной войны строила для них деревянный дом в Макарове. Однако после бомбардировки оккупантами там уцелела только беседка, где и нашли Элли с сюрпризом.

Напомним, в Киевской области возле поселка Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку. Активисты рассказали, что российские оккупанты перед побегом избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить.

Ранее сообщалось, что верная собака Рини из Макарова на Киевщине, которая месяц ждала убитой оккупантами хозяйку на пороге их дома, нашла новую хозяйку. О "макаровском Хатико" женщина узнала из постов в соцсетях и сразу занялась ее поисками.

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