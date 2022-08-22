Украина вплотную подошла к переломному моменту: Жданов рассказал, что нужно для разгрома России

От чего зависит перелом в войне в Украине, рассказал Олег Жданов / Фото УНИАН, Reuters

Война в Украине подошла к переломному моменту вплотную, но он пока что не наступил. Перелом начался тогда, когда защитники Украины остановили наступление российских войск. При этом контрнаступление ВСУ полностью зависит от западных партнеров, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду.

По его словам, если Украине дадут необходимое количество вооружений, то дальше речь пойдет о коренном переломе в войне, о контрнаступлении, выходе на границы 1991 года и подписании договора о сосуществовании с РФ.

Жданов добавил, что страна-агрессор пока что еще может себе позволить вести войну с той же интенсивностью, что и последние полгода. При этом продвигаться вперед и захватывать новые территории на сегодняшний день оккупанты уже не в состоянии.

"Мы же можем переломить ситуацию только за счет повышения боевого потенциала нашей армии. Людской ресурс у нас есть, желание воевать тоже есть, а вот с оружием – проблема. Если нам предоставят оружие, мы будем расти в боевом отношении, и тогда чаша весов качнется в нашу сторону в плане огневых и боевых возможностей ВСУ", - отметил военный эксперт.

Жданов считает, что в самое ближайшее время произойдут изменения на фронте в плане разгрома российских войск.

"Потому что мы, даже с помощью имеющегося вооружения, можем наносить огневое поражение противнику, загонять его в ловушки и навязывать ему свою войну. Сегодня именно мы навязываем Российской Федерации порядок ведения войны, а это очень важно", - отметил он.

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны в своем отчете 22 августа отметили, что наступление России на востоке Украины исчерпало свой ограниченный импульс, который оккупанты набрали в конце июля, и, вероятно, достигло своей кульминации. Захватчики демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в так называемые оперативные. Оккупанты не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что выход Украины на позиции 24 февраля 2022 года является наиболее приемлемым для Запада сценарием. Вероятно, такой вариант развития событий обсуждался и был согласован с Киевом. Если так произойдет, будет капитуляция Владимира Путина с последующим его отстранением от власти. Новый президент России наверняка будет искать возможность построения компромиссов, и тогда появится вероятность переговоров по Крыму и Донбассу. Однако захваченный полуостров, вместе с Донецкой и Луганской областями, можно будет вернуть и военным путем, в случае военного поражения Москвы.

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