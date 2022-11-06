Будет ли тотальная эвакуация Киева в случае блэкаута: в КГГА поставили точку

Пока что причин для разговоров об эвакуации нет / УНИАН

Столичные власти нарабатывают разные варианты реагирования на случай ЧС в Киеве. Пока что ситуация контролируемая, поэтому причин говорить об эвакуации населения сейчас нет. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает пресс-служба КГГА.

"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", - сказал Ткачук.

В КГГА объясняют, что в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты.

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", - отметил Ткачук.

Как писал Главред, издание The New York Times писало, что столичные власти не исключают полного отключения электроэнергии в Киеве, что может привести к эвакуации примерно трех миллионов жителей города.

Позже исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук пояснил, что в Киеве может произойти массовое отключение электросети в случае новых российских обстрелов объектов критической инфраструктуры. По его словам, блэкаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему.

Отключение электроэнергии в Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны РФ. Они могут длиться неопределенное время. Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за того, что российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины, Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

"Я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если в нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печь, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - призвал Кличко.

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