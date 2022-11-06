Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYT

Киев может остаться без электроэнергии / РБК-Украина

Столичные власти не исключают полного отключения электроэнергии в Киеве, что может привести к эвакуации примерно трех миллионов жителей города.

Как пишет The New York Times, огромная нагрузка на энергосистему Украины является результатом того, что Россия наносит ракетные удары по электростанциям, линиям электропередач и подстанциям по всей стране.

"Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем лишиться всей нашей системы электроснабжения. Вот почему мы готовимся к холодной зиме", — заявил директор службы безопасности Киева Роман Ткачук.

В Киеве оборудовали машины экстренных служб громкоговорителями на случай выхода из строя систем связи и начали кампанию по информированию населения о местах эвакуации.

"Чиновники пытаются найти тонкий баланс между готовностью и попыткой не вызвать панику", - пишет издание.

Отмечается также, что "в гонке между усилиями Кремля по разрушению инфраструктуры и усилиями Украины по восстановлению у Москвы есть преимущество".

"Хотя Украина стала лучше сбивать ударные беспилотники, небольшой процент попаданий может нанести значительный ущерб. В понедельник Украина сбила 44 из 55 крылатых ракет, нацеленных на энергосистему. Но некоторые ударили по ключевым электростанциям и подстанциям, в том числе и по подстанции, которая поставляет электроэнергию в столицу. Около 350 тысяч домов сразу остались без электроэнергии", - говорится в материале.

В пятницу российская ракета попала в объект распределительной компании. По данным компании, это был 12-й удар по энергетическому объекту за последний месяц.

Ткачук отметил, что на данный момент нет никаких признаков того, что из Киева выедет большое количество мирных жителей. Но ситуация может быстро измениться, если город отключат от электричества.

"Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - отметил он.

Чиновникам в столице сказали, что они, вероятно, получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что сеть находится на грани. Если дело дойдет до этого, "мы начнем информировать людей и просить их выехать", сказал Ткачук.

"Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - добавил он.

Отключение электроэнергии в Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны РФ. Они могут длиться неопределенное время. Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за того, что российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины, Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

"Я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если в нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печь, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - призвал Кличко.

Другие новости: