Если в Украину хлынет оружие по ленд-лизу, ВСУ разобьют войска России за полтора года – офицер

Украине придется воевать с РФ 5 лет, в том случае, Запад выберет сценарий медленного ослабления России - Березовец / УНИАН

Война России против Украины завершится силовым сценарием. Киев должен нанести сокрушительное поражение Москве. Ключевым моментом может стать освобождение Крыма, после которого Владимира Путина отстранит от власти его собственное окружение. Если ВСУ получат много оружия от США в рамках ленд-лиза, украинские войска смогут разбить российских оккупантов за 1,5 года. Об этом заявил офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

В интервью Главреду он рассказал о том, что развязанная Москвой война против украинского государства завершится на поле боя. Украина должна нанести России сокрушительное военное поражение.

По его словам, переломным моментом может стать освобождение Крыма, после чего Путин, вероятно, будет отстранен от власти.

"А другого сценария нет. Мы должны нанести РФ абсолютное поражение. Украина нанесет России военное поражение, которое невозможно будет скрыть. Маркером сокрушительного удара, самым ярким его подтверждением, может стать освобождение Крыма. После этого Путин, если будет еще жив, чего я не исключаю, будет приговорен собственным окружением. Но все же я допускаю, что война завершится деоккупацией Крыма еще при жизни Путина", - прогнозирует Березовец.

Как полагает военный, события могут произойти в течение 5 лет. Однако если в Украину, в рамках ленд-лиза, массово хлынут вооружения, вражеские войска будут разбиты в течение максимум полутора лет.

"Я говорю о сроке до 5 лет – консервативный сценарий. Однако все может произойти быстрее. Все может случиться в течение пару лет. Все зависит от сочетания многих факторов. Очень много зависит от того, насколько объемным и обильным будет поток вооружений от наших западных союзников. Если после ленд-лиза оружие пойдет сюда потоком – не так, как сейчас – поражение мы можем нанести врагу в течение, максимум, 1,5 лет. Если Запад захочет медленно ослаблять и обескровливать Россию, а пока все идет больше к такому сценарию, следует рассчитывать на долгий марафон до 5 лет", - подчеркнул Тарас Березовец.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную операцию в Херсонской области. Враг вытесняется с занятых им позиций. Над Высокопольем на Херсонщине уже развевается украинский флаг.

Силы обороны Украины отметились успешными действиями и в Донецкой области. Они сумели достичь тактических успехов на Краматорском направлении. Украинские бойцы выбили российских оккупантов с некоторых позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ сосредоточены на освобождении не только Херсонской области, но и других территорий.

По словам главы государства, ведутся тяжелые бои, однако украинские войска продолжают работать над деоккупацией своей земли.

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