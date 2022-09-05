Успех ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под Краматорском

ВСУ имеют тактический успехна Краматорском направлении / Коллаж УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки имели тактический успех на Краматорском направлении и выбили российских оккупантов с ранее занятых ими позиций, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как говорится в оперативной информации, опубликованной на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, украинские защитники успешно отразили попытки оккупантов продвинуться на других направлениях.

"Наши защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций", - говорится в сводке.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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