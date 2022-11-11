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Байден поставил ультиматум Путину и назвал условие окончания войны в Украине

11 ноября 2022, 08:22

Президент США объяснил, когда можно говорить об окончании войны.

Джо Байден, Владимир Путин
Джо Байден назвал условие окончания войны / Reuters, сайт Кремля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал вероятность окончания войны в Украине.

При этом он назвал главное условия, после выполнения которого может быть окончен конфликт, развязанный РФ. Свое заявление он сделал в ходе короткого брифинга по пути на авиабазу Эндрюс, откуда он отправится в зарубежное турне.

Фактически президент США поставил ультиматум президенту РФ Владимиру Путину подчеркнув, что только после вывода всех войск РФ из Украины можно говорить об окончании войны.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", — добавил Байден.

Напомним, ранее официальный Вашингтон увидел некоторые признаки того, что движения войск страны-оккупанта России могут указывать на их возможный выход из захваченного Херсона. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга он рассказал о том, что в Штатах увидели определенные признаки, которые могут указывать на возможный вывод оккупантами своих войск с захваченного Херсона.

"Соединенные Штаты видят некоторые признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона", — подчеркнул Джейк Салливан.

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