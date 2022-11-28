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Успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США – WP

28 ноября 2022, 17:01

В Соединенных Штатах активно склоняют Украину к переговорам с РФ, потому что они не во всех военных победах ВСУ видят положительные последствия.

США, украинские военные
Американские эксперты считают, что успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США/ Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Хоть украинские военные без изнурительных боев одержали еще одну крупную победу и вернули Херсон, в США всё равно чаще стали говорить о возможных переговорах между Украиной и Россией. Украине намекают, что возможно стоило бы пойти на такой шаг.

Американский аналитик, политолог и историк Хэл Брэндс считает, что затяжная война в Украине может стать большой проблемой для Соединенных Штатов. О причинах этого он размышляет в статье для издания The Washington Post.

Брэндс назвал три проблемы, которые могут угрожать Украине в случае затягивания войны:

1. Украинские военные могут столкнуться с большим сопротивлением со стороны оккупантов.

Защитникам Украины удалось вернуть Херсон без изнурительных боев, однако в дальнейшем им вероятнее всего понадобится отдых перед дальнейшим движением вперед, считает американский аналитик. К тому же они могут столкнуться с большим сопротивлением, ведь российские силы пополняют свою численность за счет мобилизованных.

2. Путин может применить ядерное оружие в случае деоккупации Крыма.

Брэндс отмечает, что российский диктатор Владимир Путин еще раньше угрожал, что может применить ядерное оружие в случае наступления украинских военных на территории, захваченные россиянами с 2014 года. Защитники Украины на востоке и юге уже перешагнули эти красные линии. Однако Крым является более важным для Путина. Поэтому его деоккупация гораздо сильнее подорвет политический престиж диктатора РФ.

3. Есть угроза проукраинской коалиции на Западе

Европе будет трудно пережить зиму без российских энергоносителей. Это еще одна причина, почему администрация Байдена может склонять Зеленского к переговорам с Путиным.

Брэндс считает, что если Украина хочет получить поддержку для победы в войне, то она "должна показать, что открыта к переговорам по ее прекращению".

Какие проблемы для себя видят США в затяжной войне в Украине

Брэндс отмечает, что Соединенные Штаты не ожидали именно такого поворота событий во время войны. Для них стало неожиданностью, как успешно украинские военные уничтожают российскую армию. Также Война в Украине потянула за собой стремительное вооружение стран Североатлантического альянса. В то же время Япония, Тайвань и Австралия готовятся к возможным военным действиям на фоне угрозы из Китая.

Американский аналитик отметил, что в случае очень быстрого ухудшения ситуации в Тайваньском проливе и отношений с США с Китаем увеличится число сторонников мирных переговоров Украины и РФ. Ведь у США "просто может не хватить времени для всего мира", говорит эксперт.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы должна начать переговоры со страной-террористом Россией, не выдвигая никаких предварительных условий. Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского телеканала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, якобы война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии. По его мнению, недавнее успешное "зерновое соглашение" и обмен пленными между ВСУ и российскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовую завесу для продолжения атак.

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