"Это невозможно": Гудков объяснил, почему война России и Украины не продлится 10 лет

Война в Украине, даже если она по каким-то объективным причинам непреодолимой силы затянется на некоторое время, все равно не может длиться очень долго.

Война РФ против Украины не может длиться 10 лет / Фото Википедия, 128 отдельная штурмовая бригада

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков опроверг мнение некоторых экспертов, которые прогнозируют, что война России и Украины может растянуться как минимум на 10 лет. По его словам, это невозможно, так как у РФ не хватит ресурсов.

Гудков предположил, что прогнозы о продолжительности войны делаются на основе арифметических расчетов.

"Мне кажется, что эти эксперты немного увлекаются арифметикой. Если мы берем во внимание 100-тысячные потери российской армии, которые пришлись на эти 10 месяцев войны, грубо говоря – по 10 тысяч в месяц, то, наверное, эксперты просто берут мобилизационный резерв, растягивают на это время, и у них получается арифметическая производная", - объяснил экс-депутат Госдумы РФ в интервью Главреду.

По его словам, такие расчеты делать неправильно.

"Потому что война – это не арифметика, а ресурсы государства, терпение народа, мужество, стойкость, моральная правота и так далее. Все эти факторы не укладываются в арифметическую логику. Потому война, даже в случае, если она по каким-то объективным причинам непреодолимой силы затянется на некоторое время, все равно не может длиться так долго. России не хватит никаких ресурсов – человеческих, техническёих, военных – чтобы десять лет поддерживать боевые действия. Это невозможно", - резюмировал Гудков.

Как сообщал Главред, директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин прогнозирует, что полномасштабная война России против Украины изменит свой характер и станет глобальной. Она продлится до 2023 года и перенесется на российскую территорию. Боевые действия разной степени интенсивности охватят десяток стран и затянутся на 10-15 лет.

Начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что 2023 год может стать победным для Украины. А Россию в этом году ждет трансфер власти. При этом только время покажет, кто придет в РФ к власти – реваншисты или более лояльные политики – после того, как из "трона" скинут российского диктатора Владимира Путина.

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