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Война продлится до 2032 года, она перенесется на территорию России и станет глобальной – Соскин

1 октября 2022, 14:30

Если будет ядерный конфликт, горячая фаза глобальной войны затянется на несколько лет, считает Олег Соскин.

Война, Соскин
Война зацепит всех и будет продолжаться 10-15 лет - Олег Соскин / Коллаж УНИАН, Главред

Полномасштабная война России против Украины изменит свой характер и станет глобальной. Она продлится до 2023 года и перенесется на российскую территорию. Боевые действия разной степени интенсивности охватят десяток стран и затянутся на 10-15 лет. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В интервью Главреду он рассказал о том, что первая фаза войны Москвы с Киевом продлилась 8 лет. После начала полномасштабной войны началась новая фаза, которая будет идти минимум 10 лет. Однако боевые действия не только перенесутся на территорию России, но и затронут еще ряд стран.

"Я говорил, что первая фаза войны – "минская фаза" – длилась около 8-10 лет. Нынешняя фаза войны, которая началась в этом году, продлится минимум 10 лет – до 2032 года так точно, до окончания депрессии и стагнации в РФ. Однако война с территории Украины перенесется на территорию Российской Федерации. Также война будет в Китае, Иране, Турции, Азербайджане, Армении, Сербии, Косово, Албании. Мы говорим о боевых действиях разной интенсивности", - прогнозирует Соскин.

По его мнению, глобальная войны, которая будет протекать по-разному, может затянуться на 10-15 лет.

"Обязательно будет Балтийская война, должны вспыхнуть события в Калининграде. Война зацепит всех. В ноябре-декабре после парламентских выборов в США придут люди Трампа, вернется его влияние. Будет война Северной и Южной Кореи. Все это будет продолжаться 10-15 лет", - подчеркнул Олег Соскин.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 30 сентября в Москве объявил об аннексии оккупированных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. На так называемой "церемонии" присутствовали и кремлевские марионетки, которых россияне объявили оккупационной "властью".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия аннексией территорий Украины решила пойти на эскалацию конфронтации, допустила ядерные угрозы и тотальную мобилизацию. Подоляк призвал мир к решительной реакции на незаконные действия Москвы.

30 сентября президент Владимир Зеленский сказал, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре.

По словам гаранта, государство прошло свой путь для вступления в НАТО.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео Главред - Соскин рассказал, при каком условии ВСУ могут пойти на Россию и Беларусь

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