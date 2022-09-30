Россию ждет распад и гражданская война, а Украина захватит ее территории до Калуги – Соскин

Украина должна нанести удар на четырех направлениях, чтобы остановить аннексию своих территорий – Соскин / Коллаж Генштаб ВСУ, Главред

Характер войны России против Украины после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области изменился. Украинская армия захватила инициативу на поле боя и постепенно продвигается в направлении Луганской и Донецкой областей. Российские войска пытаются наступать только в районе Бахмута.

Успехи армии Украины на поле боя вынудили Кремль поменять свои планы. Россия объявила мобилизацию и решилась на проведение незаконных "референдумов" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Киев и цивилизованный мир псевдореферендумы не признает, однако Москва рассчитывает на аннексию украинских территорий и якобы распространение на них, в том числе, и ядерной доктрины РФ.

В интервью Главреду директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин рассказал о мобилизации в России, шансах ВСУ на удар по войскам РФ в четырех областях, опасности "референдумов" на оккупированных территориях, предстоящих бунтах в России, угрозе ядерного удара Москвы, сценарии захода ВСУ на российскую территорию и возможной глобальной войне, которая может затянуться на 10-15 лет.

Как вы оцениваете решение Путина объявить мобилизацию в России?

Решение можно назвать безумным. В указе Путина нет цифры по поводу того, сколько людей на самом деле хотят призвать. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Однако реальные действия Москвы показывают, их цель – призвать минимум 1 400 000 человек. Цифру называли и оппозиционные СМИ, которые писали, что в котле, который можно использовать для забора живой силы, около 24 000 000 человек. Призывают 5% от населения, которое могли бы забрать на войну, это не так и много.

В Кремле все просчитали механически, но не учли, что начнется паника. Они пошли на сценарий "лоботомии". Все умные люди, среди которых IT-специалисты, криэйторы, менеджеры, деятельность которых относится к пятому-шестому технологическому укладу, побежали из страны. Речь идет о профессионалах высокого уровня, творческой молодежи.

Мобилизация идет лишь несколько дней. До конца сентября территорию Российской Федерации покинет миллионов 5 миллионов мужчин мобилизационного возраста – людей умных, которые думают. Убегут и остальные. Останутся только так называемые "растения" – пауперы, люмпены, плебс, пролетарии и маргиналы. Однако это алкаши.

Призывать в армию будут, в основном, "растения" из национальных республик, так называемых, протонациональных государств. Когда они все вместе окажутся в тренировочных лагерях, возникнет очень тяжелый микс антогонизма, ведь все они разные – якуты, буряты, татары, башкиры и другие народности. Начнутся национально-религиозные столкновения. Они получат оружие и милитаристскую обработку сознания. Если раньше они, с точки зрения идеологии, были никакими – ни плюс, ни минус – теперь им придется сделать свой выбор.

Ситуация невероятная, последствия сложно представить. Все получат боевое оружие с патронами, которым научат пользоваться. Неизвестно, куда они могут направить свое оружие.

Бегство самых умных людей обернется обвалом экономики. Есть информация, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина уже подала в отставку. Владимир Путин, когда поздравлял женщин 8 марта, клялся ей, что никакой экстренной мобилизации не будет. Он опять солгал. Набиуллина говорила Путину, что останется на посту только в том случае, если он не объявит мобилизацию. Невозможно сохранить стабильность денег в таких условиях – биржи падают на несколько процентов, снижаются цены всех классных фишек.

Происходит дестабилизация всего процесса производства. Жировой прослойки, которая была до конца первого полугодия текущего года, уже нет. С августа начали падать экспортные доходы, в сентябре Россия уйдет в дефицит госбюджета. Россияне съедят весь тот навар, который у них появился в результате роста цен на газ, нефть и нефтепродукты. Финансово-экономическая ситуация ухудшается. Входить в осень-зиму с такими показателями безумно.

Кроме того, Путин своим решением дестабилизировал социальную ситуацию в стране. Там все привыкли каждый день заниматься своим делом. Где-то война шла – ура, поболеем, как за хоккей и футбол. Теперь война вошла в квартиру и семью к каждому, и проблему надо решать. Причем это еще не пришли похоронки, а они будут идти массово. Будет еще одно тяжелейшее последствие.

Объявлением мобилизации Путин окончательно расколол Генеральный штаб и отошел от него. Самый тяжелый период прохождения службы – курс молодого бойца. Гражданские лица сталкиваются с трудностями. Здесь будут миллионы таких людей, и никто не знает, что с ними делать и как их подготавливать в условиях войны. Боевые генералы понимают – для их военных подразделений это катастрофа.

Получается, в России объявлена все-таки общая, а не частичная мобилизация?

Путин солгал, когда заявил о частичной мобилизации. Мероприятия можно назвать даже тотальной мобилизацией под видом общей. Он всегда врет. Обманывал, когда в марте женщинам сказал, что мобилизации не будет. Отрицал нападение на Украину и говорил о территориальной целостности государства.

Он просто брехун. Патологический брехун-маньяк, верить которому нельзя. Думаю, Путин и сам не помнит, что говорил неделю или три недели назад. Его место в сумасшедшем доме, вместе с Лукашенко, Володиным, Медведевым и Песковым. Это одна палата №6, в которой ему было бы классно.

В России сделали концлагерь из огромной территории, империи, которая недоразвалилась. Но ее начнет рвать изнутри. Путин нарушил стабильность и вывел страну, которую постоянно подпитывали седативными средствами, из состояния анабиоза. И теперь вся страна осталась без "седативного препарата". А, как говорил Пушкин, самый страшный – русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Путин открыл ящик – и началось.

Как вы считаете, могут ли в такой ситуации произойти массовые протесты, которые приведут к отстранению Путина от власти?

Массовых протестов пока не будет. Должна появиться карточная система, чтобы жрать было нечего. Вот когда начнется девальвация рубля, за рубль ничего нельзя будет купить, проблемы в регионах, пойдут похоронки… В общем, когда начнется бардак, так называемый, энтропийный хаос, когда еда и водка исчезнут, начнутся побоища.

Ждать осталось недолго – все произойдет в январе или феврале.

Получается, через пару месяцев Россия может столкнуться с такими серьезными проблемами?

Россия в обязательном порядке столкнется с проблемами. Экономике уже конец. Евросоюз примет восьмой пакет санкций против России, остальные банки отключат от SWIFT, под ограничения может попасть Беларусь.

Происходит кризис и в других странах – Иран захлебывается на фоне протестов, в Китае что-то началось с главой государства Си Цзиньпином. Рушится вся система союзников Путина, а мировой кризис является основополагающим фактором крушения российского государства.

Думаю, где-то в январе 2023 года в России начнется бунт.

События в России будут молниеносными или затянутся на какое-то время?

Все произойдет молниеносно. Напряжение будет накапливаться, а потом прилетят "черные лебеди" и где-то разорвется слабое звено. Начнется обвал по принципу домино. Что-то произойдет, после чего начнется Армагеддон.

Мы видим массу проблем в ходе мобилизации в России – в социальных сетях публикуют кадры с пьяными людьми… Но вдруг Москва попытается изменить ситуацию, подобрать компетентные кадры, собрать ударный кулак и пойти, к примеру, на Киев, Харьков, Одессу и другие города?

Это невозможно. Особенно в нынешних условиях. Российским войскам противостоит армия Украины, которая вооружена современным оружием Запада. Украинские подразделения прошли подготовку в Великобритании и США – лучших военных центрах.

Мобилизованных россиян отправили на убой. Преимущество украинской армии в том, что она, во-первых, на своей земле. Во-вторых, она очень мотивирована и разъярена. Армия национальна – моноармия титульной славянской нации, считай 100% русичей. Она разъярена страшными геноцидными убийствами в Буче, Изюме и не только. Остановить армию нельзя, она будет крошить армию врага.

Войскам России нечем ответить – мотивации нет. Российские вояки – запойные алкаши, которых набрали из ряда регионов, где проживает финно-уральская группа, азиаты, монгольские народы – калмыки, буряты, тувинцы. Люди даже не понимают, что они в Украине будут делать. Тем более бурятов из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которые были в Буче, практически всех уничтожили. Нет 3-го корпуса, 12 тысяч военных, их с вооружением перебили всех.

Если перебили контрактников, которых готовили 10 лет, и тот же 3 корпус, что могут сделать мобилизованные пауперы и люмпены? Они получат максимум месяц на подготовку. У таких войск нет современного оружия, а столкнутся они с сотнями тысяч мотивированных украинских бойцов, которые находятся на своей земле.

А на что тогда рассчитывает Путин?

А на что может рассчитывать сумасшедший? Он просто совершает безумные поступки. Думает, что он мессия, бог.

Это безумцы, кадровые КГБисты низшего уровня, которые волею случая попали наверх, усилиями идиотов-олигархов – из грязи в князи. Действуют, исходя из эгоцентризма.

Путин считает, что он вершитель миллионов других судеб и с ним ничего не может случиться. Но его ждет судьба Гитлера, Сталина, Мао Цзедуна, Пол Пота. Клиника!

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация на поле боя в Украине?

Мы увидели фальсификации, клоунаду, названную "референдумами". Они объявили "результаты", которые уже прописаны и готовы. Но у ВСУ, руководства и генералитета нашего Генштаба есть несколько дней для того, чтобы нанести смертоносные удары по российским войскам на нашей территории.

Армия Украины может зайти в Херсон, нужно сделать это любой ценой. Нужен огненный смерч. Надо использовать любые средства. После захода в Херсон там уже будут бои.

Следует нанести удар и в Луганской области – в Сватово, Старобельске и Луганске.

Вот эти два удара плюс тотальная бомбежка Донецка и заход в сам город, или, например, в Горловку. Если пойти на такой шаг до начала октября, вся российская эпопея с "референдумом" будет уничтожена.

А успеют ли ВСУ нанести такие удары по войскам РФ? Тот же спикер Кремля Песков говорил, что Москва готова в оперативном порядке документально оформить результаты "референдумов".

Я же говорю, это шанс. Понимаю, что в Запорожской области точно уже не успеют. Но, возможно, именно там и готовят удар для рассечения российской группировки в Бердянске. Или существует другой план, как было в Харьковской области.

Точно могу сказать – до 1-го, максимум до 2-го октября, нужно успеть нанести какой-нибудь удар. Если Украина успеет, провозгласить результаты референдума будет практически невозможно, ведь не будет субъектов, которые их якобы провели.

Нужно достигнуть генерального успеха на четырех направлениях – Херсонском, Запорожском, Луганском и Донецком (Горловка). Серьезный результат хотя бы на двух из четырех направлений приведет к тому, что вся эта путинская затея с "референдумом" прикажет долго жить.

Тогда начнется уже открытая форма энтропийного хаоса. Последствия будут непредсказуемыми, поскольку дополнительной живой силы нет. Потому что если отправить на нулевой рубеж мобилизованных, их могут перебить максимум в течение 3 суток. Сотни тысяч будут перебиты. Планы России в таком случае будут уничтожены.

Если генеральной победы ВСУ до 2-го октября не будет, Москва объявит результаты "референдумов" и легитимирует их через обе палаты парламента. При таком сценарии будет тяжелее, потому что появится угроза тактического ядерного удара, о котором говорит Путин.

В подобной ситуации конфликт перейдет в непрогнозируемую форму. Если Путин, не дай Бог, нанесет ядерный удар по Харькову, Николаеву и Одессе, от этого пострадает гражданское население, а не армия.

И ВСУ перейдут в наступление на территорию России. Они могут подорвать Воронежскую атомную станцию и Курскую атомную станцию. Далее – Смоленская станция. И тогда шиндец всем.

Согласно сценарию, потом украинские войска пойдут в Беларусь, захватят атомную станцию и произойдет взрыв двух реакторов… Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия – все сойдут с ума.

Как будет действовать Запад? Возможен ли сценарий проведения в Украине военной операции под эгидой НАТО или ООН?

Сегодня это невозможно, ситуация не изменится и в октябре. Что нам показала Германия? Пожалела дать танки Leopard. Там нет сегодня политиков уровня Конрада Аденауэра или Гельмута Коля. Аналогичная ситуация и во Франции.

Оружие, которое нужно Украине, могут дать США. К примеру, у американцев есть несколько тысяч танков Abrams, которые стоят на хранении. Украинские танкисты элементарно могут ими управлять. Танки дали Марокко, Кувейту, Египту, Ираку. Всем, кроме Украины.

Причина – страх перед Россией. Можно было бы давно на кораблях привезти 500-600 танков Abrams Украине. Каждый из них весит 60 тонн – мощнейшие современные машины.

Наличие Abrams, классных беспилотников типа Grey Eagle, ракетных систем HIMARS, дальнобойных ракет на 300 км, самоуправляемых ракет и других вооружений поможет прорвать любую линию обороны при огневой мощи. Но оружия в нужных объемах не предоставляют. А как пробить оборону, живой силой? Да пошли вы вон – чего мы должны людей терять! Тогда это уже атавизм, сталинско-гитлеровская система.

Без оружия придется остановиться. И будет как в Северной, Южной Корее и Южном Вьетнаме – ни войны, ни мира. Прекращение огня и заморозка конфликта.

Сценарий заморозки войны – наиболее невыгодный для Украины?

Если не получим оружия, произойдет замораживание ситуации после того, как появятся "результаты" комедии и клоунады под названием "референдумы". Их легитимизируют болваны в российском, так называемом, законодательном органе.

Значит, ВСУ могут получить оружие после всех этих "референдумов"?

Но Украина уже не сможет его применить. Получить оружие нужно сейчас, пока бетон не застыл. Нанести удары, о которых я сказал, следует сейчас. Для этого понадобятся РСЗО HIMARS, больше снарядов и хотя бы от 150 до 200 танков Leopard.

Нужно успеть до официального оформления Россией "референдумов". Все, что мы сделаем до легитимизации, даст нам результат в будущем. Если выполнить задачу не удастся, произойдет заморозка войны на тех рубежах, который существуют сегодня. Все это может продолжаться 5-10 лет или и вовсе сколько угодно.

Так называемые "референдумы" – отправная точка заморозки войны России против Украины?

Да, вот пример для нас – Северный Кипр и Южный Кипр. Конфликт заморожен на десятилетия. Подобная участь может ждать и нас.

Что ждет Россию? Существует ли сценарий смены власти в Кремле или распада государства?

Россию ждет национальная гражданская война. Колонии начнут освобождаться, будет парад суверенитетов. Повторится сценарий распада СССР. Соседи будут захватывать территории.

И вот сколько Украина захватит этой территории, к примеру, до Калуги, столько и будет нашим.

Если Россия ослаблена и не сможет выстоять как единое государство, особенно в условиях территориальных претензий со стороны соседей, когда могут произойти перечисленные вами события?

Есть несколько сценариев. Все зависит от Украины. Если замораживается конфликт, то все "замерзает" до зимы следующего года.

Останется ли Путин у власти – этого мы не знаем. Ситуация для главы Кремля негативная, он уже дестабилизировал Россию. При его власти внутренний финансово-экономический и социальный коллапс будет другим.

Если ВСУ удастся освободить куски территорий, а Кремль не сможет легитимизировать "референдумы", Россия столкнется с резким, быстрым и тотальным взрывом. Если Москва сможет оформить псевдореферендумы, а Украина не успеет провести свою военную операцию, появится угроза ядерного удара. Россия скажет, что захваченные украинские земли – это, дескать, их территории.

Но финансовый политэкономический развал нельзя остановить, просто будет другое его течение. Возможно, процесс займет 3 месяца или полгода. Падение в конечном итоге все равно произойдет, но по альтернативному сценарию.

В августе в чате на Главреде вы сделали прогноз, согласно которому война может затянуться на 10-15 лет. Но она будет проходить в разных формах. И в случае ядерного конфликта горяча фаза войны продлится несколько лет. После всех событий, Харьковской операции ВСУ, изменилась ли ваша позиция?

Нет, не изменилась. Я говорил, что первая фаза войны – "минская фаза" – длилась около 8-10 лет. Нынешняя фаза войны, которая началась в этом году, продлится минимум 10 лет – до 2032 года так точно, до окончания депрессии и стагнации в РФ. Однако война с территории Украины перенесется на территорию Российской Федерации. Также война будет в Китае, Иране, Турции, Азербайджане, Армении, Сербии, Косово, Албании. Мы говорим о боевых действиях разной интенсивности.

Обязательно будет Балтийская война, должны вспыхнуть события в Калининграде. Война зацепит всех. В ноябре-декабре после парламентских выборов в США придут люди Трампа, вернется его влияние. Будет война Северной и Южной Кореи. Все это будет продолжаться 10-15 лет.

Если рассуждать о политическом сценарии смены власти в России. Мы видим, что там отказались от транзита власти, одна и та же группа правит более 20 лет. Каким образом могла бы смениться власть? Могут ли в России найти преемника Путина?

Преемника для Путина найти невозможно. Потому в России начнутся внутренние военные столкновения между разными башнями Кремля, отягощенные национально-освободительными войнами, которые будут вести национальные протогосударства.

Как я понимаю, речь идет о межэлитном, межэтническом, межнациональном и других измерениях конфликта…

Да, а также духовном и религиозном конфликтах... Россия должна распасться, у нее нет будущего.