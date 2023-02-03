Путин сошел с ума: офицер КГБ рассказал, когда диктатор РФ психологически сломался

Бывший разведчик РФ и сотрудник КГБ Сергей Жирнов считает, что российский диктатор Владимир Путин мог психологически сломаться в 2011-2012 годах, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, а россияне вышли на улицы.
"Его (Путина, - ред.) психологический слом произошел в 2011-2012 годах, когда он посадил Медведева вместо себя греть трон. Он четыре года якобы смотрел на себя со стороны... Самое страшное началось в декабре 2011 года, когда начались довольно массовые выходы на улицу, такие очень интересные, с белыми шариками, с лентами, с музыкой московской интеллигенции и бомонда против Путина. Он этого очень испугался", - рассказал Жирнов в интервью Наталье Мосейчук.
По его словам, тогда Путин испугался еще одной вещи - он увидел, что рейтинг Медведева становится выше, чем у него самого, и у Медведева есть реальная возможность остаться на второй срок.
Жирнов считает, что именно тогда Путин понял, что больше никогда не отдаст никому свою власть. Более того, он не был уверен в том, что сможет ее вернуть.
"Он реально боялся за свою жизнь, потому что Медведев мог его просто посадить в Лефортово (московский следственный изолятор, - ред.), закрыть и до свидания. Или умер Путин. Сердечный приступ, человек заболел и умер, извините. Он очень сильно испугался, и тогда все произошло в его голове. Он понял, что власть нельзя давать никому, вообще никому и никогда", - добавил экс-разведчик.
Кто такой Сергей Жирнов
Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.
В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.
Как сообщал Главред, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении. Однако болезнь Путина не остановит - он будет воевать до тех пор, пока не добьется цели.
Отметим, психолог Елена Шершнева проанализировала биографию Медведева и заметила в нем черты маньяка. По словам специалиста, на формирование его психики повлияли две женщины - мать и супруга.
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