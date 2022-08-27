У Путина наблюдаются признаки шизофрении, но он будет воевать до конца своих дней — разведка Украины

Информацию о состоянии здоровья Путина тщательно скрывают / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении. Однако болезнь Путина не остановит - он будет воевать до тех пор, пока не добьется цели. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым — увидим", - сказал Скибицкий в интервью.

Он добавил, что информацию о состоянии здоровья российского президента скрывают.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - сказал представитель ГУР.

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин кроме онкологии и психического расстройства возможно страдает еще и от болезни Гентингтона. Это ярко выраженное заболевание головного мозга, связанное с прогрессирующей гибелью его клеток. Болезнь Путина выдают и его странные движения и мимика.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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