К Путину срочно вызвали медиков: СМИ выяснили, что не так с российским диктатором

Хозяину Кремля стало плохо в конце прошлой недели. Он жаловался на сильную тошноту. В связи с состоянием здоровья Путина на мероприятиях его заменит двойник.
Президенту России Владимиру Путину в ночь с пятницы 22 июля на субботу 23 июля понадобилась срочная медицинская помощь.
Об этом сообщает Телеграм-канал Generall SVR.
Отмечается, что хозяин Кремля жаловался на сильную тошноту.
"Около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле Путина на протяжении трёх часов и после улучшения состояния президента покинули его покои", - говорится в сообщении.
Телеграм-канал также пишет, что в связи с состоянием здоровья Путина принято решение на этой неделе, если потребуется, в ряде мероприятий, где предусмотрено личное участие президента его заменит двойник, а в видеоформате будет применяться технология Deepfake.
Как сообщал Главред, во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.
Напомним, ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.
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