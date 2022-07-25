К Путину срочно вызвали медиков: СМИ выяснили, что не так с российским диктатором

Путину внезапно стало плохо, пишут СМИ / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Президенту России Владимиру Путину в ночь с пятницы 22 июля на субботу 23 июля понадобилась срочная медицинская помощь.

Об этом сообщает Телеграм-канал Generall SVR.

Отмечается, что хозяин Кремля жаловался на сильную тошноту.

"Около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле Путина на протяжении трёх часов и после улучшения состояния президента покинули его покои", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал также пишет, что в связи с состоянием здоровья Путина принято решение на этой неделе, если потребуется, в ряде мероприятий, где предусмотрено личное участие президента его заменит двойник, а в видеоформате будет применяться технология Deepfake.

Как сообщал Главред, во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

Напомним, ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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