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"Сильно сдал назад": Гудков заявил, что Путин стремительно теряет авторитет среди российских элит

1 февраля 2023, 19:00
Российским оппозиционер подчеркнул, что недовольство диктатором в руководстве России нарастает все больше.
'Сильно сдал назад': Гудков заявил, что Путин стремительно теряет авторитет среди российских элит
Путин стремительно теряет авторитет среди российских элит / kremlin.ru

Кремлевский диктатор Владимир Путин из-за поражения своей армии на фронте стремительно теряет авторитет среди российских элит. Теперь окружение диктатора может ему открыто говорить о провалах на войне против Украины.

Как отметил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью 24 каналу, Путин даже поссорился с олигархом Юрием Ковальчуком, которого называют "личным банкиром" главы Кремля. По словам оппозиционера, причиной конфликта стало отсутствие успехов российской армии на поле боя в Украине.

"Год назад представители окружения Путина боялись ему что-то отрицать или по крайней мере старались избегать этих проблем. Сейчас они уже ему открыто говорят", - сказал Гудков.

Он добавил, что российскому диктатору пришлось смириться с таким положением дел. Ведь, по словам Гудкова, Путин не может без своего окружения.

Оппозиционер напомнил, что в определенный период глава Кремля сделал ставку на главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В частности, Путин разрешил этим двоим публично критиковать российскую армию. Но диктатор так и не получил того результата, на который рассчитывал.

"Возникает впечатление, что Путин сильно сдал назад. Ведь он готовил публичную "порку" для генералов. Но потом понял, что других генералов у него нет", - отметил Гудков.

По его словам, Путин становится более зависимым от своего окружения – от секретаря совбеза Николая Патрушева, начальника генштаба Валерия Герасимова и многих других людей. И они также понимают, что Путин от них зависим больше, чем даже полгода назад.

Как отметил оппозиционер, в российских элитах продолжается борьба за влияние в России. Однако, по словам Гудкова, даже это отходит на второй план. Сейчас российские чиновники все чаще задают друг другу вопрос: "А что делать дальше?".

"Хоть какое-то понимание они пытаются получить на совещаниях в Кремле. Но Путин не может дать ответов. Нарастает возмущение после совещаний, ведь возникает еще больше вопросов", - отметил Гудков.

Он добавил, что недовольство диктатором в руководстве России нарастает все больше.

Кто такой Геннадий Гудков

Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке.

Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Путина хотят убрать от власти

Недавно бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российского диктатора Владимира Путина скоро "уберут". Это связано с неудачами РФ на войне в Украине, из-за чего внутри российского общества растет недовольство. Эксперт подчеркнул, что своим желанием развязать войну Путин сам загнал себя в ловушку. В победу РФ поверили 80% россиян и теперь они не могут смириться с тем, что оккупанты проиграют.

Как отметил российский оппозиционер Леонид Гозман, одним из сценариев смены власти в России является дворцовый переворот. По его словам, в таком случае вместо Путина будет назначен "никчемный человек", которому кремлевские "элиты" поручат вывести войска из Украины.

В то же время, по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, российский диктатор Владимир Путин обеспечил себе охрану на всех уровнях, а также отслеживает и устраняет всех конкурентов. Поэтому убрать президента РФ очень сложно. Он подчеркнул, что Путин всех конкурентов либо уничтожил или изгнал из страны. Оппозиции у него практически нет, ведь он всех "выкосил под корень" на всех уровнях.

Больше новостей о смене власти в РФ:

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