УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - Огрызко

8 ноября 2022, 03:15

Россияне не могут смириться с поражением "второй армии мира".

В российском обществе растет недовольство: Путина 'уберут' свои же - Огрызко
Огрозко заявил, что Путина сбросят с престола из-за неудач в Украине / коллаж фото ua.depositphotos.com / и УНИАН

Российского диктатора Владимира Путина скоро "уберут". Это связано с неудачами РФ на войне в Украине, из-за чего внутри российского общества растет недовольство. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Радио НВ.

Своим желанием развязать войну Путин сам загнал себя в ловушку. В победу РФ поверили 80% россиян и теперь они не могут смириться с тем, что оккупанты проиграют.

"Хотя русская армия терпит поражения в Украине, россияне все равно ее поддерживают и верят, что Украину надо уничтожить, а мир на условиях Киева будет для них поражением России. Будет означать, что "великая, непобедимая нация" получила прямо в рожу", – сказал Огрызко.

Эксперт убежден, что изменить ситуацию не смогут ни мобилизованные оккупанты, ни наемники Пригожина, потому что они будут ликвидированы в Украине.

Смена власти в РФ

Напомним, российский оппозиционер Леонид Гозман ранее заявил, что одним из сценариев смены власти в России является дворцовый переворот.

По его словам, в таком случае вместо Путина будет назначен "никчемный человек", которому кремлевские "элиты" поручат вывести войска из Украины.

Российский публицист, политолог Андрей Пионтковский полагает, что армия Украины освободит захваченный оккупантами РФ Херсон уже в ноябре.

Как полагает эксперт, давление на Путина усиливается, и после освобождения Херсона в России будет запущено ряд важных процессов.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Владимир Огрызко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубой

03:15

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - ОгрызкоВидео

02:41

22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

02:10

Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала датуВидео

01:35

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действийВидео

Реклама
01:10

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The GuardianВидео

00:51

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

00:05

Кто будет после Путина: политолог назвал три круга, которые могут выдвинуть своих кандидатовВидео

07 ноября, понедельник
23:43

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогнозВидео

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в пленВидео

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

22:47

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

22:18

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему дастВидео

21:58

Блогершу-таролога, которая призывала сложить оружие, восстановили в университете

21:57

"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евроВидео

21:45

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

21:20

"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

21:18

"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на ПутинаВидео

Реклама
21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей ПутинаВидео

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

21:00

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

20:55

Готов на 30%: Украина строит новый самолет "Мрия"Видео

20:51

Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

20:35

"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

20:10

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

20:08

"Риск радиационного поражения": астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмениеВидео

20:01

У Зеленского удивили странным заявлением о переговорах с МосквойВидео

19:59

Звезда Duran Duran болен окнологией с метастазами

19:46

"Огневой мешок" под Угледаром: что известно о зашкаливающих потерях морпехов РФВидео

19:21

Постаревшего усатого Безрукова едва узнают россияне

19:20

Гражданское население в опасности: оккупанты готовят кровавые провокации на ХерсонщинеВидео

19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и БасковеВидео

19:12

Нельзя все списывать на войнумнение

19:08

Младший брат принцессы Дианы показал ранее неопубликованное фото сестры

19:02

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

19:01

В НАТО и США верят, что Украина пойдет на переговоры с РФ после освобождения Херсона - La RepubblicaВидео

18:59

Зеленский провел срочную Ставку: приняли важное решениеВидео

18:59

ВСУ пошли вперед: в Минобороны рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

Реклама
18:57

В "хрущевках" делали окно между ванной и кухней: в чем хитрость

18:34

Ударит мороз -21 и налетит снегопад: когда в Украину ворвется циклонВидео

18:22

"Давайте вместе пожарим шашлыки": Лукашенко сделал циничное заявление о "помощи" украинцамВидео

18:15

Покупать или продавать: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноябряВидео

18:15

"Бросили в подвал и хотят расстрелять": оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурмаВидео

18:10

Россия готовит новую ракетную атаку на Украину: в ВСУ назвали цели оккупантовВидео

18:05

ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

17:39

Бессовестные и коварные: 7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин

17:36

"Будем удалять две почки и печень": Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборыВидео

17:26

Самые опасные две недели: астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террорВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять