В российском обществе растет недовольство: Путина 'уберут' свои же - Огрызко

Огрозко заявил, что Путина сбросят с престола из-за неудач в Украине / коллаж фото ua.depositphotos.com / и УНИАН

Российского диктатора Владимира Путина скоро "уберут". Это связано с неудачами РФ на войне в Украине, из-за чего внутри российского общества растет недовольство. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Радио НВ.

Своим желанием развязать войну Путин сам загнал себя в ловушку. В победу РФ поверили 80% россиян и теперь они не могут смириться с тем, что оккупанты проиграют.

"Хотя русская армия терпит поражения в Украине, россияне все равно ее поддерживают и верят, что Украину надо уничтожить, а мир на условиях Киева будет для них поражением России. Будет означать, что "великая, непобедимая нация" получила прямо в рожу", – сказал Огрызко.

Эксперт убежден, что изменить ситуацию не смогут ни мобилизованные оккупанты, ни наемники Пригожина, потому что они будут ликвидированы в Украине.

Смена власти в РФ

Напомним, российский оппозиционер Леонид Гозман ранее заявил, что одним из сценариев смены власти в России является дворцовый переворот.

По его словам, в таком случае вместо Путина будет назначен "никчемный человек", которому кремлевские "элиты" поручат вывести войска из Украины.

Российский публицист, политолог Андрей Пионтковский полагает, что армия Украины освободит захваченный оккупантами РФ Херсон уже в ноябре.

Как полагает эксперт, давление на Путина усиливается, и после освобождения Херсона в России будет запущено ряд важных процессов.

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