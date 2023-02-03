Будет ли прямое столкновение: Пионтковский объяснил заявление НАТО о готовности к войне с РФ

НАТО может пойти на военное столкновение с РФ, если Россия попытается использовать ядерное оружие или обстреляет конвои с техникой для Украины.

НАТО готово к войне с РФ, но это не значит, что подобное произойдет / Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В НАТО заявили о том, что Альянс готов к столкновению с Россией. Однако это не значит, что совсем скоро НАТО вступит в прямую войну против РФ. Об этом в эфире Freeдом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он убежден, что НАТО даст жесткий военный ответ, если РФ попытается атаковать конвои с техникой для Украины. Именно такие угрозы раздаются со стороны Кремля.

"Если осколок российской бомбочки упадет на территорию страны НАТО, это будет означать автоматическую активизацию 5-й статьи устава. И тогда пропагандистский нарратив "мы сражаемся со всем НАТО" превратится в реальность. Какие-то 26 "Хаймерсов", поставленные весной в Украину, переломили стратегическую ситуацию в войне и позволили Украине перехватить необратимую стратегическую инициативу. А что будет, когда против России будут сотни "Томагавков", десятки самолетов F-16, F-35? Это и есть готовность НАТО", - говорит Пионтковский.

Он также обратил внимание на то, что Россия уже уменьшила количество своих ядерных угроз, ведь Путина предупредили, что ему грозит реальная смерть, убежден эксперт.

"Ядерным шантажом они уже меньше занимаются. Им объяснили, что в этом случае Путина просто убьют, а страны НАТО огневым воздействием уничтожат всю российскую группировку", - объяснил политолог.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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