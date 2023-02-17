Россия стянула к границе с Сумской областью 10 тысяч военных - The Times

Возле Сумской области Россия на своей территории сконцентрировали крупную группировку войск.
Как пишет The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова, речь идет о десяти тысячах российских солдат.
Отмечается, что работающие на страже Сумской области защитники сообщили о российской группировке.
"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", — передает The Times слова Гулакова.
Построили полевой госпиталь и засыпали дорогу гравием
По его словам, враг построил в своем расположении полевой госпиталь. Гулаков отмечает: это показатель того, что оккупанты планируют наступательные действия. Например, год назад так и произошло. А базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.
Также россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязи мешали оккупантам оперативно продвигаться.
Что говорят в Украине
В Сумская ОВА заявили, что информация The Times о том, что РФ на границах с Сумской областью собрала группировку в 10 тысяч военных не соответствует действительности.
В сообщении ОВА говорится, что информация является фейком.
Новое наступление РФ в Украине
Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.
Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.
Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.
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