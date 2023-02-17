Россия стянула к границе с Сумской областью 10 тысяч военных - The Times

Россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника.

Войска РФ, ВСУ / скриншот, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Возле Сумской области Россия на своей территории сконцентрировали крупную группировку войск.

Как пишет The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова, речь идет о десяти тысячах российских солдат.

Отмечается, что работающие на страже Сумской области защитники сообщили о российской группировке.

видео дня

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", — передает The Times слова Гулакова.

Построили полевой госпиталь и засыпали дорогу гравием

По его словам, враг построил в своем расположении полевой госпиталь. Гулаков отмечает: это показатель того, что оккупанты планируют наступательные действия. Например, год назад так и произошло. А базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязи мешали оккупантам оперативно продвигаться.

Что говорят в Украине

В Сумская ОВА заявили, что информация The Times о том, что РФ на границах с Сумской областью собрала группировку в 10 тысяч военных не соответствует действительности.

В сообщении ОВА говорится, что информация является фейком.

Новое наступление РФ в Украине

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Читайте также: