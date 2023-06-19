Удар Лондона по Москве: санкции с РФ не снимут до выплаты Украине компенсации

Британия уже заморозила активы РФ на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов.

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В Британии приняли решение по санкциям против РФ / depositphotos.com, pixabay.com

В Великобритании приняли закон, который предусматривает сохранение санкций в отношении России до тех пор, пока она не выплатит Украине компенсацию за ущерб, причиненный в результате неспровоцированной военной агрессии.

"Великобритания вводит новое законодательство, позволяющее сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", — говорится в документе, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.

Кроме того, Лондон "устанавливает порядок передачи российских замороженных активов на восстановление Украины".

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Лондон принял решение по санкциям против РФ / @FCDOGovUK

Как известно, в мае премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон уже ввел санкции против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц России, заморозив активы в Великобритании на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов.

По его словам, санкции Лондона затронули торговлю товарами между Великобританией и Россией на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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