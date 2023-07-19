"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

Путин снова решился на шантаж по соглашению о зерне, потому что не было достаточной международной реакции на террористические действия РФ, отметили в ОП.

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У Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Причиной того, что российский диктатор Владимир Путин снова начал шантажировать Украину "зерновой сделкой", является отсутствие международной реакции на террористические действия страны-агрессора РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Он прокомментировал слова Минобороны России о том, что оккупанты с 20 июля будут считать все суда, которые будут следовать в украинские порты, вовлеченными в войну на стороне Киева, и рассматривать их как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

"Во-первых, Россия не решится атаковать. Во-вторых, ни одна страна не осмелится отправлять свои корабли. Это вопрос отсутствия международной реакции", – отметил Подоляк.

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Он подчеркнул, что сразу после выхода заявления Министерства обороны страны-агрессора России должен быть соответствующий иск в международный морской суд и иск на арест главы российского Минобороны Сергея Шойгу.

"Ну это же очевидные вещи. Они достаточно примитивны", – подчеркнул советник главы ОП.

РФ вышла из зернового соглашения

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом решении заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, якобы Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

При этом Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ. Украина предложила Турции продлить "зерновое соглашение" без участия Москвы. Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Песков прокомментировал, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

Ночью 19 июля из-за российской ракетной атаки по порту Черноморска в Одесской области было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Российские оккупационные войска обстреляли портовую инфраструктуру, которая была задействована в "зерновой сделке".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 20 июля якобы будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порты Украины. РФ будет рассматривать эти суда как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

При этом Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". Путин уверяет, что "готов рассмотреть" возвращение к соглашению, если "будут реализованы все без исключения... принципы участия РФ".

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