"Зарабатывают огромные деньги": экс-разведчик КГБ сказал, кому в РФ выгодный Путин

В России осталась лишь одна группа лиц, которой выгодно, чтобы главой Кремля оставался Путин.

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Путин у власти устраивает лишь одну группу лиц в РФ, отмечает Жирнов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Большинство представителей верхушки российской власти хотят убрать российского диктатора Владимира Путина с поста президента страны-агрессора РФ. Но осталась еще группа людей, которые выступают за него, потому что им это выгодно.

Об этом рассказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду. Он отмечает, что одним из возможных сценариев устранения Путина является вариант, когда его уберет некая группировка в РФ, не удовлетворенная его политикой и понимающая, что глава Кремля цепляется за власть и становится тормозом.

"А он (Путин – ред.) уже давно им (тормозом – ред.) стал, потому что семнадцатый месяц Путин проводит самоубийственную политику для собственного режима и для тех людей, которые находятся вокруг него. И все они, в общем, уже понимают, что его надо устранять", – отметил Жирнов.

Единственная группа, которая не хочет устранения Путина – это группа лиц, которые зарабатывают на войне в Украине.

"Вот те люди, которые где-то ставят никому не нужные "зубы дракона", копают тысячи километров окопов, или такие, как Пригожин, который поставляет российской армии продовольствие и зарабатывает на этом огромные деньги. И эти люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы этот путь оставался. Все остальные, в той или иной степени заинтересованы в том, чтобы Путин изменился", – сказал Жирнов.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Могут ли в РФ устранить Путина

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что генералы РФ намеренно разрешили Пригожину идти на Москву. По его словам, Путина могут мгновенно выбросить из президентского кресла РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену. Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник.

Также ранее политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что власть в РФ изменит тот, кто будет ближе к человеку с ружьем. Путина можно отстранить от власти в РФ лишь в результате дворцового переворота и заговора в "верхах". Не стоит рассчитывать на то, что глава Кремля уйдет после массовых протестов или в результате активности оппозиции.

Напомним, экс-разведчик КГБ Сергей Жирнов отмечал, что двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае. После смерти диктатора РФ власти должны перейти к премьер-министру. Но если Мишустин не устраивает "верхушку" страны-агрессора России, то на публику выпустят двойника Путина с единственной целью – провести неконституционную передачу власти не премьер-министру РФ, а кому-то другому.

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