В Бердянске оккупанты расстреляли офицера и скрылись, чтобы не идти на штурм – соцсети

Ранее судимые захватчики убили лейтенанта и еще 2 оккупантов, которые пытались их остановить, потому что, мол, во время штурма у них было бы мало шансов выжить.

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В Бердянске оккупанты после приказа идти на штурм расстреляли офицера и скрылись/ коллаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

В оккупированном Бердянске трое российских захватчиков отказались идти на штурм и бежали с позиций, а лейтенанта и еще двух оккупантов, которые пытались помешать им это сделать, просто расстреляли.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что все трое захватчиков – это бывшие заключенные, которые согласились принять участие в войне против Украины и попали в штурмовую роту. Конфликт и перестрелка произошли после того, как оккупанты не захотели выполнять приказ и идти в наступление, мотивируя это тем, что у них в таких условиях мало шансов выжить.

В убийстве приняли участие военнослужащие штурмовой роты "Шторм Z" 291 мотострелкового полка (в/ч 65384, Чеченская Республика). В Telegram-канале называют имена оккупантов, которые застрелили своих "товарищей по оружию":

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Мирзоян Олег Александрович (командир отделения, рядовой),

Лебедев Сергей Михайлович (оператор, рядовой),

Антохин Владимир Владимирович (оператор, рядовой).

"Троица отказалась выполнить приказ о штурме, мотивируя свою позицию тем, что шансы выжить в этих условиях невелики. И попытались самовольно оставить боевую позицию", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале отмечают, что мобилизованный лейтенант Старшаков Павел Александрович и еще двое оккупантов пытались помешать трем захватчикам покинуть позиции, тогда те открыли огонь на поражение.

Другие оккупанты после этого задержали нападавших и передали полиции. Но захватчики, очевидно, не горели желанием возвращаться снова в тюрьму. Поэтому они избили своего надзирателя, отобрали у него табельное оружие, украли автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Их до сих пор не задержали.

Ранее сообщалось, что под Бердянском "задвухсотили" важного российского генерала. В сети появилась информация о том, что в районе временного оккупированного Бердянска был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.

Позже заявились подробности того, как в Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина. В Запорожской области в оккупированном Бердянске в отеле, который захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Именно там и погиб Цоков.

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