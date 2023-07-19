В Бердянске оккупанты расстреляли офицера и скрылись, чтобы не идти на штурм – соцсети

В оккупированном Бердянске трое российских захватчиков отказались идти на штурм и бежали с позиций, а лейтенанта и еще двух оккупантов, которые пытались помешать им это сделать, просто расстреляли.
Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что все трое захватчиков – это бывшие заключенные, которые согласились принять участие в войне против Украины и попали в штурмовую роту. Конфликт и перестрелка произошли после того, как оккупанты не захотели выполнять приказ и идти в наступление, мотивируя это тем, что у них в таких условиях мало шансов выжить.
В убийстве приняли участие военнослужащие штурмовой роты "Шторм Z" 291 мотострелкового полка (в/ч 65384, Чеченская Республика). В Telegram-канале называют имена оккупантов, которые застрелили своих "товарищей по оружию":
- Мирзоян Олег Александрович (командир отделения, рядовой),
- Лебедев Сергей Михайлович (оператор, рядовой),
- Антохин Владимир Владимирович (оператор, рядовой).
"Троица отказалась выполнить приказ о штурме, мотивируя свою позицию тем, что шансы выжить в этих условиях невелики. И попытались самовольно оставить боевую позицию", – говорится в сообщении.
В Telegram-канале отмечают, что мобилизованный лейтенант Старшаков Павел Александрович и еще двое оккупантов пытались помешать трем захватчикам покинуть позиции, тогда те открыли огонь на поражение.
Другие оккупанты после этого задержали нападавших и передали полиции. Но захватчики, очевидно, не горели желанием возвращаться снова в тюрьму. Поэтому они избили своего надзирателя, отобрали у него табельное оружие, украли автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Их до сих пор не задержали.
Ранее сообщалось, что под Бердянском "задвухсотили" важного российского генерала. В сети появилась информация о том, что в районе временного оккупированного Бердянска был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.
Позже заявились подробности того, как в Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина. В Запорожской области в оккупированном Бердянске в отеле, который захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Именно там и погиб Цоков.
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