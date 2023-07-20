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У любовницы Путина Алины Кабаевой случилась истерика из-за запрета флага Росиии

Мария Тупик
20 июля 2023, 15:27 обновлено 20 июля, 15:38
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Алина Кабаева устроила скандал из-за отказа российским гимнасткам выступать под флагом РФ.
Алина Кабаева
Алина Кабаева в истерике из-за нейтрального статуса россиян / Коллаж Главред, фото скрин с видео Матч ТВ, pixabay

Известная российская спортсменка Алина Кабаева, которую считают любовницей президента диктатора РФ Владимира Путина в бешенстве из-за флага страны-агрессора.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике потребовала изменить решение международной федерации (FIG) о допуске российских спортсменов в свои соревнования под нейтральным флагом.

По словам Кабевой, ограничения на использование национальной символики страны-агрессорки - это политизация спорта.

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Олимпийская чемпиона 2004 года считает , что для запрета флага и гимна России нет никаких оснований, а само решение FIG недостаточным для восстановления полных прав атлетов из террористического государства.

"Мы приветствуем решение FIG о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики", – считает Кабаева, передает пресс-служба академии "Небесная грация".

Стоит отметить, что россияне не совсем поняли возмущения Кабаеваой и посоветовали обратиться к Путину.

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Российских и белорусских гимнасток вернули на соревнования

19 июля исполком FIG принял решение позволить соревноваться атлетам из РФ в нейтральном статусе. Международная федерация спортивной гимнгастики (FIG) допустила россиян до международных соревнований с 1 января 2024 года.

Одним из условий участия является отсутствие любой связи с национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами РФ или РБ.

"Допуск спортсменов будет сопровождаться рядом мер, описанных в Специальных правилах, направленных на обеспечение строгого соблюдения требований нейтральности. Эти сопутствующие документы, будут опубликованы в ближайшие недели", - говорится на сайте FIG.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

13 июля Международный олимпийский комитет заявил, что не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года.

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