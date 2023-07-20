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РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

Алёна Воронина
20 июля 2023, 23:13 обновлено 20 июля, 23:17
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В США заявили, что есть признаки готовности России атаковать гражданские грузовые суда в Черном море. Это серьезно повлияет на продовольственную безопасность.
Белый дом, порт В Одессе, Владимир Путин
РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов, отмечают в Белом доме/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Администрация США выразила обеспокоенность из-за атаки страны-агрессора РФ на украинские портовые города. В Белом доме считают, что Россия пытается восстановить блокаду украинских портов.

Действия РФ могут серьезно повлиять на продовольственную безопасность. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Делтон во время общения с журналистами, сообщает "Укринформ".

"Сейчас мы наблюдаем, как третий день подряд происходят российские атаки ракетами и беспилотниками на портовые города.., что является частью нападений на Украину и попыток, по сути, восстановить блокаду украинских черноморских портов", – отметила Делтон.

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Также она подчеркнула, что наблюдаются признаки готовности страны-агрессора России атаковать гражданские грузовые суда.

"Мы видели признаки того, что они... готовятся к потенциальным атакам против гражданских судов, перевозящих зерно Черным морем", – сказала представительница Белого дома.

В РФ начали оправдываться за шантаж

Стоит отметить, что отдельные представители страны-агрессора России "дали заднюю" и начали оправдываться, якобы РФ не готовит атаки на гражданские суда в Черном море. Так, посол России в США Анатолий Антонов заявил, якобы "попытки приписать России подготовку атак на гражданские суда – фальсификация чистой воды". Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского ведомства.

Будто забыв о заявлении российского Минобороны с шантажом и угрозами, Антонов отметил, якобы такие действия "полностью противоречит подходам" России, после чего напал с обвинениями на США за реакцию Белого дома на российский шантаж. Он сказал, якобы США подобными заявлениями пытаются "подорвать доверие" к РФ.

РФ вышла из зернового соглашения и угрожает атаками на суда

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. О таком решении заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, РФ якобы "вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что 00:00 четверга, 20 июля, будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порты Украины. Страна-агрессор Россия будет рассматривать эти суда как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения. При этом Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения".

У Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению". Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что причиной того, что Путин снова начал шантажировать Украину "зерновой сделкой", является отсутствие международной реакции на террористические действия страны-агрессора РФ.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

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