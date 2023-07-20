Активная фаза может завершиться к концу 2023-го, есть риск замораживания войны – Фейгин

До конца текущего года могут состояться переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией, предполагает правозащитник. Война может быть"заморожена".

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Активная фаза войны в Украине может завершиться до конца 2023 года, считает Фейгин/ коллаж: Главред, фото: скрин, 14 ОМБр Романа Великого

Страна-агрессор Россия не имеет ресурсов и резервов для того, чтобы вести войну такой интенсивности против Украины на протяжении еще нескольких лет. Война вряд ли затянется так надолго, ведь резервы у агрессора будут иссякать.

К концу 2023 года может завершиться активная фаза войны и могут состояться переговоры. Такое мнение высказал российский журналист и правозащитник Марк Фейгин.

"Нет такого резерва, нет такого ресурса, как минимум у Москвы, да и у сторон других, чтобы вести эту войну годы в такой интенсивности. Не в состоянии вынести ее ни одна из сторон, да и украинской тоже трудно. Поэтому я не считаю, что война в принципе на годы затянется, потому что ресурс будет гораздо раньше исчерпан", – отметил правозащитник.

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Он выразил мнение, что к концу 2023 года может завершиться активная фаза войны и могут начаться переговоры. В то же время Фейгин не исключает варианта, что ситуация на фронте может стать подобной той, которая была на линии разграничения на Донбассе с 2014 года.

По его словам, главным аргументом к тому, как дальше могут развиваться события в Украине, может стать ситуация в США, где в 2024 году запланированы выборы.

"Байден, прямо скажем, не в идеальном состоянии. Для того, чтобы ему остаться на следующие 4 года, ему нужно продемонстрировать невероятный результат. Он его может продемонстрировать в победе в Украине и продать это своему американскому обществу", – отметил Фейгин.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин ( родился 3 июня 1971 года, Куйбышев) - российский юрист. Участвовал в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной Думы (1994-1995). Заместитель мэра Самары (1997-2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведет YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Война в Украине

Напомним, эксперт назвал 2 сценария событий на осень. По словам Александра Мусиенко, если РФ будет продолжать постоянные обстрелы Украины, то осенью события в нашем государстве могут развиваться по одному из двух сценариев. В случае пессимистического варианта украинцам грозят блэкауты, которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Если же все пойдет по оптимистическому сценарию, то оккупантам не удастся достичь целей, которых они хотят добиться такими обстрелами.

Украина ответила на угрозы РФ топить корабли. Минобороны Украины ответило на угрозы России относительно того, что РФ с 20 июля будет считать все суда, которые будут следовать в украинские порты, перевозчиками военных грузов. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы". Украинские военные увеличат количество и масштабы ударов по российским оккупантам на фронте за атаки захватчиков на мирное население, заявил он.

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