Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий: в ISW объяснили планы Кремля

В указе диктатора РФ говорится, что украинцев, которые находятся на оккупированных территориях и не хотят получать паспорт, могут депортировать.

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В ISW объяснили, зачем диктатор РФ Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий/ сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин 27 апреля подписал указ, согласно которому разрешил после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий тех украинцев, которые не хотят получать российский паспорт и желают сохранить украинское гражданство. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, что таким образом страна-агрессор РФ хочет заставить украинцев получать паспорта России, а также создает новую "схему" для депортации.

Об этом говорится в свежем отчете ISW. Там напомнили, что подписанный диктатором РФ Путиным указ "Об особенностях правового статуса отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства" определяет украинцев, которые находятся на оккупированных территориях и хотят сохранить украинское гражданство, как "иностранных граждан и лиц без гражданства, которые на данный момент проживают в РФ".

Согласно документу, украинцы с гражданством Украины могут продолжать проживать на оккупированных территориях до 1 июля 2024 года. Но допускается, что после этой даты страна-оккупант может депортировать их.

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"Этот указ кодифицирует принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами РФ", – отмечают аналитики Института изучения войны.

Также там напомнили, что российские захватчики не прекращали применять другие способы депортации украинцев с захваченных территорий, в частности детей.

В ISW подчеркнули, что такие действия страны-агрессора России могут нарушать Женевскую конвенцию о предотвращении преступления геноцида.

Война в Украине

В ночь на 29 апреля российские захватчики сообщили, что неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области. Силы обороны Украины достигли продвижения в западной части Донецкой области – юго-западнее Павловки, в 3 километрах юго-западнее Угледара. Отмечают аналитики ISW.

Напомним, Зеленский призвал дать ВСУ дальнобойное оружие и авиацию. Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно, подчеркнул Зеленский.

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