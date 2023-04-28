Никаких табу для Украины: Зеленский призвал дать ВСУ дальнобойное оружие и авиацию

Украина готовится к контрнаступлению, любые ограничения в помощи – очередная террористическая возможность для агрессора России, сказал Владимир Зеленский.

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Украина нуждается в артиллерии, дальнобойном вооружении, боеприпасах и авиации - Зеленский / Скриншот Офис президента

Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе совместного пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и словацким главой государства Зузаной Чапутовой он сказал о том, что проинформировал коллег о текущей ситуации.

Украинский гарант сказал, что никаких ограничений в военной помощи Украине быть не должно.

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"Я проинформировал коллег о ситуации на поле боя и очертил перспективы, которые мы сейчас имеем. Считаю, что одним из главных выводов нашего сегодняшнего разговора должен быть вывод о том, что в такой помощи для Украины не может быть никаких табу", - отмечается в сообщении.

Президент акцентировал внимание на том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению и призвал страны-партнеры предоставить все необходимое вооружение.

"В частности это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей озвучивать не буду", - сказал Владимир Зеленский и подчеркнул, что любая задержка помощи Украине – возможность для террористических атак со стороны РФ.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина продолжает вести подготовку к контрнаступлению ВСУ.

Украинский народ верит в победу и освобождение всех территорий от российских оккупантов.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что силы обороны Украины уже завершают подготовку к проведению контрнаступательной операции. Украинским войскам нужно овладеть вооружениями, которые поступили от западных партнеров.

Главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе Кристофер Каволи сказал, что американские военные провели моделирование ситуации и пришли к выводу, согласно которому ВСУ находятся в очень хорошем положении. По данным Штатов, российские оккупанты серьезно деградировали.

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