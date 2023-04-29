Мама девочки сейчас находится в Украине и разыскивает своего ребенка.

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В России собираются судить похищенную 14-летнюю украинку - омбудсмен / УНИАН

В России собираются судить похищенного оккупантами украинского ребенка, рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

14-летнюю девочку не хотят возвращать в Украину, пока не рассмотрят дело против нее в суде, сообщил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Ее забрали абсолютно сознательно россияне, и сознательно ее держат фактически в плену. Потому что когда мы начали заниматься вопросом ее возвращения домой, то Россия якобы открыла там уголовное производство против нее. Ее начали осматривать медики без разрешения на то родителей, не допускают к ней других украинских детей", – рассказал омбудсмен.

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Он добавил, что мама девочки сейчас в Украине и разыскивает своего ребенка. И россияне, зная это, намеренно придумали это судебное дело только для того, чтобы не отдавать несовершеннолетнюю ее родным.

"Чтобы это не был примером того, что все же мы можем забирать украинских детей...Ждите, чем это все закончится", – отметил Лубинец.

Напомним, российские оккупанты в Херсонской области массово задерживают и избивают мужчин всех возрастов. Их держат в ямах и сильно бьют. Также в некоторых населенных пунктах оккупанты вывозят и грабят имущество общин и людей.

Также сообщалось, что российские оккупанты шантажируют украинских военных, похищая их детей и других родственников. Российские военные требуют, чтобы украинские защитники приехали на оккупированные территории в обмен на безопасность родных. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

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