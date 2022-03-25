Зеленский назвал страшную цифру похищенных оккупантами детей

Президент подчеркнул, что враг обстреливает колонны с женщинами и детьми.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Евросовета заявил, что российские оккупанты похитили более двух тысяч детей.
"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны – их не волнует, кто там – дети, женщины, служители церкви, кстати там, сопровождавшие гуманитарный груз", — подчеркнул он.
Напомним, в оккупированном городке Харьковской области российские захватчики с помощью местных коллаборантов похитили детей.
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Автор: Ульяна Полищук