Зеленский назвал страшную цифру похищенных оккупантами детей

Оккупанты похищают детей / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Евросовета заявил, что российские оккупанты похитили более двух тысяч детей.

"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны – их не волнует, кто там – дети, женщины, служители церкви, кстати там, сопровождавшие гуманитарный груз", — подчеркнул он.

Напомним, в оккупированном городке Харьковской области российские захватчики с помощью местных коллаборантов похитили детей.

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