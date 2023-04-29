Бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области – ISW

Оккупационные войска России, вероятно, поставили в направлении Авдеевки и запада Донетчины термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, пишут аналитики.

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Силы обороны Украины продвинулись в 3 километрах юго-западнее Угледара - ISW / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Силы обороны Украины достигли продвижения в западной части Донецкой области – юго-западнее Павловки, в 3 километрах юго-западнее Угледара. В Минобороны оккупантов России заявили об ударе по позициям ВСУ около Павловки, однако сведений о проведении операций захватчика накануне 28 апреля нет. В направлении Авдеевки и на западе региона оккупанты, похоже, поставили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, однако вряд ли такой ход обеспечит им преимущество. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW за 28 апреля речь идет о том, что, согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись юго-западнее Павловки, в 3 км юго-западнее Угледара.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, выпустило заявление, согласно которому оккупанты нанесли удары по позициям ВСУ вблизи Павловки. Впрочем, нет никаких подтверждений тому, что российские войска накануне 28 апреля проводили наземные атаки в западной части Донетчины.

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Также специалисты пишут, что оккупанты России, вероятно, поставили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, средства военного округа, по направлениям Авдеевка и запад Донецкой области. Такой шаг может указывать на планы оккупантов о подготовке к проведению эффективных операций, однако вряд ли это обеспечит россиянам преимущество на поле боя.

"Применение систем ТОС-1А в районе Авдеевки и западной части Донецкой области вряд ли создаст решающее преимущество на поле боя для российских сил, как ранее оценивало ISW", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Бои за Бахмут

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Вооруженные силы Украины не могут оставить Бахмут Донецкой области, поскольку в таком случае оккупанты России получат плацдарм для захвата других украинских территорий.

При таком сценарии захватчики получат возможность наступать на Славянск и Краматорск.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы обороны Украины продолжают оборонять Бахмут и держат под своим контролем стратегические позиции на Бахмутском направлении. Украинские войска уничтожают наступательный потенциал врага, который несет большие потери.

Бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий полагает, что ВСУ удерживают Бахмут для того, чтобы Славянск, Краматорск и Константиновка не стали линией фронта.

Если оккупанты продвинутся, они будут наносить интенсивные удары по этим городам.

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Война России против Украины: