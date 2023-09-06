Оккупанты готовят реванш: генерал ВСУ назвал самое опасное направление

Враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции, рассказал Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на востоке / 17 ОТБр имени Константина Пестушко, Military Media Center

Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной, противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, оккупанты упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу, цитирует его Military Media Center.

"На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции из артиллерии и минометов", - проинформировал украинский военачальник.

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По словам командующего, на Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.

"На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но наши подразделения героически, шаг за шагом, выбивают захватчиков с родной земли", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в "таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны".

С этой целью командующий встретился с военными, которые дислоцируются возле Лимана и Соледара (Донецкая область).

Сырский добавил, что сейчас основная наша задача – "обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении".

Контрнаступление ВСУ

Ранее разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом. Бойцы 30-й бригады ВСУ выполняют спецзадания и принимают участие в штурмах на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска. Захватчики осуществляют попытки прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки украинские военные отбили пять атак оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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