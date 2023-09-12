Армия РФ перебрасывает на юг подмогу из Крыма: в ВСУ раскрыли причину

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты "уже справляются на юге усилиями той группировки, которая там есть".
Как отметила Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини", что армии РФ перетягивает усилия на юг и сосредотачивает их там, где им "припекает" по суше, но и через реку Днепр ВСУ наносят оккупантам мощные потери.
"Они пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы с крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение", - добавила спикер.видео дня
Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки в результате боевых задач украинскими военными "были уничтожены 52 оккупанта, 3 танка, РСЗО, 3 крупнокалиберные пушки, лодка традиционно уже, САУ".
"Мы продолжаем уничтожать автомобильную технику врага-минус 11 единиц", - добавила она.
Напомним, что Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Уникальную операцию по установлению контроля над вышками провели силами подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В США сделали заявление относительно результатов войны РФ против Украины. Глава Госдепартамента США отметил, что не видит никаких признаков того, что Путин хочет участвовать в "значимой дипломатии".
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