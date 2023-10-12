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Зимой увидим "дождь" из "Шахедов": раскрыты намерения РФ по атакам на Украину

Яна Ставская
12 октября 2023, 21:22 обновлено 12 октября, 21:27
Эксперт Александр Коваленко допускает, что Российская Федерация будет прибегать к старой схеме атак в "несколько волн".
Зимой увидим 'дождь' из 'Шахедов': раскрыты намерения РФ по атакам на Украину
РФ попытается истощить средства ПВО / коллаж: Главред, Фото: Facebook Александр Коваленко, ОП

Россия зимой преимущественно будет пускать по Украине иранские "Шахеды", в то же время крылатые ракеты будет использовать меньше.

Как отметил в комментарии ТСН.uа военно-политический обозреватель Александр Коваленко, эта зима будет рекордной по использованию дронов-камикадзе, но не рекордной по количеству использования крылатых ракет.

Это связано прежде всего с проблемами производства самих ракет, объясняет Коваленко. Склады у россиян уже не настолько полные, как это было в прошлом году.

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По оценке Коваленко, в прошлом году по Украине оккупанты выпускали в среднем 70-80 ракет. Паузы между этими ударами были примерно в неделю.

"Сейчас, чтобы россиянами накопить 70 ракет Х-101/555, надо полтора месяца работать 24/7... В то время, как производство Shahed-136 Иран смог нарастить... В прошлом году это было примерно 50 дронов в месяц, а сейчас - это более, чем 250... Россия может себе позволить использовать более масштабно эту компоненту", - добавил Коваленко.

Кроме того, "Шахеды" - дешевый вариант, которым можно "разряжать" украинские ЗРК.

"Это не так дорого, как разряжать средства ПВО ракетами. И они могут использовать их именно для этого. И когда будет разряжено и истощено ПВО, могут происходить и налеты ракетами... Поэтому, к сожалению, будет много "Шахедов", - сказал Коваленко.

Это будет превалирующий ударный элемент у россиян в отопительном сезоне.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по Украине зимой 2023-2024

Ранее в ОК "Юг" констатировали, что Россия накапливает ракеты Х-101, Х-55 и Х-555 и может их использовать для массированных ударов по Украине во время отопительного сезона. Не исключено, что россияне попытаются повторить прошлогодний энергетический террор.

Вместе с тем, Украина пытается противодействовать агрессору и постоянно атакует объекты, привлеченные к производству высокоточного оружия в России.

Если врагу удастся спровоцировать блэкаут энергосистемы, то он, по словам министра энергетики Германа Галущенко, "не будет продолжительным". Во время экстренных ситуаций энергетики будут реагировать и принимать решения по мере поступления проблем.

Тогда как могут появиться проблемы с газоснабжением. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов допускал, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.

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