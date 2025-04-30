"Исчезают со стола быстрее, чем готовятся": рецепт бомбического завтрака

Предлагаем вам рецепт быстрых и простых гренок, которые можно приготовить на завтрак или же перекус. Готовятся они легко, а сытой будет вся семья, также для этого блюда необходим очень простой набор продуктов.
Отметим, в начинку можно добавить свежую зелень, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Гренки с начинкой - рецепт
Ингредиенты:
- Багет или батон
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло для жарки
Багет нарежьте на ломтики.
Сыр и морковь натрите на терке, лук мелко нарежьте, добавьте яйцо и перемешайте. Можно еще добавить специи в начинку.
Намажьте сырную массу на ломтики багета.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте гренки сначала начинкой вниз, а затем и со второй стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить гренки на завтрак:
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Кто такая alionakarpiuk?
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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