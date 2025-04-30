"Исчезают со стола быстрее, чем готовятся": рецепт бомбического завтрака

Рецепт вкусного завтрака для тех, у кого мало времени.

https://glavred.info/recipes/ischezayut-so-stola-bystree-chem-gotovyatsya-recept-bombicheskogo-zavtraka-10660484.html Ссылка скопирована

Быстрые гренки на завтрак - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/alionakarpiuk/

Предлагаем вам рецепт быстрых и простых гренок, которые можно приготовить на завтрак или же перекус. Готовятся они легко, а сытой будет вся семья, также для этого блюда необходим очень простой набор продуктов.

Отметим, в начинку можно добавить свежую зелень, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Гренки с начинкой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Багет или батон

Плавленый сыр – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Растительное масло для жарки

Багет нарежьте на ломтики.

Сыр и морковь натрите на терке, лук мелко нарежьте, добавьте яйцо и перемешайте. Можно еще добавить специи в начинку.

Намажьте сырную массу на ломтики багета.

На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте гренки сначала начинкой вниз, а затем и со второй стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить гренки на завтрак:

Вас может заинтересовать:

Кто такая alionakarpiuk? alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред