"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

Нардеп Федиенко объяснил, почему ТЦК и СП активизировали проверки в общественных местах.

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Нардеп прокомментировал рейды ТЦК / Коллаж: Главред, фото ВРУ, скриншот из видео

Мобилизационные рейды территориальных центров комплектования (ТЦК) в общественных местах связаны с необходимостью пополнения подразделений ВСУ. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Радио Свобода.

Нардеп заявил, что военное руководство должно напоминать призывникам об их обязанностях.

"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там состояние и так далее... У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", - отметил Александр Федиенко. видео дня

Нардеп говорит, что боевые командиры обращаются в ТЦК за пополнением подразделений. Он отметил, что подобные мобилизационные мероприятия нужные из-за необходимости доукомплектования боевых подразделений Сил обороны.

"Мобилизация не останавливалась, она продолжается дальше ... Представители ТЦК напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на воинский учет, потому что это уже не право, а обязанность.", - подчеркнул Федиенко.

Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

Рейды ТЦК по городам Украины - последние новости

Напомним, 11 октября, в Киеве около полусотни работников ТЦК проверяли документы мужчин, которые выходили с концерта рок-группы "Океана Эльзы". Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

Также массовые рейды ТЦК прошли и в Харькове. В одном из клубов города было запланировано выступление трех музыкальных групп - "True Tough", "Грунт пылает" и "Mordox". Однако, как рассказали очевидцы, на место прибыло более 20 сотрудников ТЦК в сопровождении полиции. Они осматривали документы не только у артистов, но и у посетителей события.

Впоследствии заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал рейды ТЦК в Киеве и отметил, что мобилизация в Украине должна охватывать не только села и маленькие городки, но и крупные города, где жители спокойно посещают концерты и рестораны. По его словам, неприемлемо, когда одни борются с врагом уже третий год, а другие живут обычной жизнью.

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