'Позорный провал': РФ уничтожила собственное уникальное оружие - разведка Британии

Сбитие российскими войсками собственного беспилотника С-70 "Охотник" является еще одним дорогим и позорным провалом для российского производства оружия. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
5 октября Россия уничтожила собственный беспилотный летательный аппарат С-70, когда тот пролетал на запад над зоной боевых действий в Украине. По данным британской разведки, Россия потеряла контроль над БПЛА и решила его ликвидировать, чтобы предотвратить попадание к противнику.
В отчете разведки говорится, что С-70 "Охотник", разработанный компанией "Сухой", находился в разработке более десяти лет и проходил испытания на авиабазе в Ахтубинске.
"Вполне вероятно, что Россия ждала до последнего момента, прежде чем решила привлечь БПЛА (для сбития - ред.), исчерпав все попытки вернуть его ("Охотник" - ред.) под свой контроль. Это демонстрирует еще один дорогой и позорный провал российских оружейных разработок и почти наверняка задержит программу С-70", - говорится в обзоре.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Сбитие БпЛА "Охотник" - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, появились новые детали относительно уничтожения российского беспилотника С-70 "Охотник" вблизи Константиновки в Донецкой области. По информации BBC, оккупанты, вероятно, потеряли контроль над дроном из-за возможного глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы.
Самолет Су-57 РФ намеренно сбил беспилотник С-70, вышедший из-под контроля, после чего российские силы нанесли удар "Искандером" по месту падения, чтобы уничтожить остатки БПЛА, которые могли бы попасть в руки западных союзников.
Как сообщает Forbes, вблизи Часового Яра 5 октября был сбит этот новейший реактивный беспилотник, что является значительной потерей для ВКС РФ, поскольку таких дронов существует всего несколько единиц.
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