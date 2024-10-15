'Позорный провал': РФ уничтожила собственное уникальное оружие - разведка Британии

Россия уничтожила собственный уникальный БпЛА "Охотник" после потери контроля над ним из-за страха, что он может оказаться в руках Украины.

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Войска России уничтожили собственное уникальное оружие - разведка Британии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Сбитие российскими войсками собственного беспилотника С-70 "Охотник" является еще одним дорогим и позорным провалом для российского производства оружия. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

5 октября Россия уничтожила собственный беспилотный летательный аппарат С-70, когда тот пролетал на запад над зоной боевых действий в Украине. По данным британской разведки, Россия потеряла контроль над БПЛА и решила его ликвидировать, чтобы предотвратить попадание к противнику.

В отчете разведки говорится, что С-70 "Охотник", разработанный компанией "Сухой", находился в разработке более десяти лет и проходил испытания на авиабазе в Ахтубинске.

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"Вполне вероятно, что Россия ждала до последнего момента, прежде чем решила привлечь БПЛА (для сбития - ред.), исчерпав все попытки вернуть его ("Охотник" - ред.) под свой контроль. Это демонстрирует еще один дорогой и позорный провал российских оружейных разработок и почти наверняка задержит программу С-70", - говорится в обзоре.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Сбитие БпЛА "Охотник" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, появились новые детали относительно уничтожения российского беспилотника С-70 "Охотник" вблизи Константиновки в Донецкой области. По информации BBC, оккупанты, вероятно, потеряли контроль над дроном из-за возможного глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы.

Самолет Су-57 РФ намеренно сбил беспилотник С-70, вышедший из-под контроля, после чего российские силы нанесли удар "Искандером" по месту падения, чтобы уничтожить остатки БПЛА, которые могли бы попасть в руки западных союзников.

Как сообщает Forbes, вблизи Часового Яра 5 октября был сбит этот новейший реактивный беспилотник, что является значительной потерей для ВКС РФ, поскольку таких дронов существует всего несколько единиц.

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