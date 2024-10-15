Ситуация ухудшилась: сколько РФ удалось оккупировать украинских территорий

Последние два месяца оккупационные войска активнее захватывали украинские территории, чем за весь предыдущий год.

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Нехватка оружия от западных партнеров сказывается на ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с DeepState

В августе и сентябре 2024 года армия страны-агрессора России захватила в 5,5 раз больше территорий, чем в 2023 году. Об этом сообщает UA War Infographics в Telegram.

По данным канала, в период с января по июль 2024 года РФ удавалось захватывать максимум по 200 квадратных километров ежемесячно, а уже в августе это число выросло до 351, в сентябре - до 468 квадратных километров.

Аналитики утверждают, что в сентябре количество боевых столкновений, по сравнению с августом также выросло, на 17,6%.

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"Главные причины - дефицит оружия (западные партнеры не успевают за потребностями Украины и своими обещаниями) и изменение в российской тактике", - говорится в сообщении.

Что такое UA War Infographics? UA War Infographics - украинский Telegram-канал, за которым следят более 24 тысяч пользователей. Публикует инфографики о войне в Украине, в которых авторы борются с пропагандой.

Продвижение армии РФ на фронте в Украине

Недавно российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. По данным аналитиков ISW, 12 и 13 октября российские захватчики наступали под Торецком и в районе Щербиновки.

Торецк / Инфографика: Главред

Напомним, в начале октября оккупанты совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь оккупанты находятся всего в 2 км от города и продолжают наступать, несмотря на большие потери.

Российские оккупанты проснулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области, в частности возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки и в Цукурино и Золотой Ниве.

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