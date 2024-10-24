Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

Кроме приложения "Резерв+", такую информацию также можно найти на сайте Министерства внутренних дел.

https://glavred.info/ukraine/kak-onlayn-proverit-nahoditsya-li-voennoobyazannyy-v-rozyske-obyasnenie-advokata-10608119.html Ссылка скопирована

Адвокат сказал, как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основные тезисы:

Проверить, находится ли военнообязанный в розыске, можно на сайте МВД

Более точные данные можно получить в полиции в ответ на адвокатский запрос

Пометка "в розыске" в "Резерв+" еще не означает розыск полицией

Военнообязанные могут проверить, не находятся ли они в розыске, не только в приложении "Резерв+", но и в специальном сервисе на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Однако информация на сайте МВД не является окончательной. Об этом рассказала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в интервью Главреду.

видео дня

"На сайте Министерства внутренних дел есть сервис поиска лиц, скрывающихся от органов власти, где также можно ввести данные и проверить, разыскивается ли лицо. Но я предполагаю, что может быть ситуация, когда во время проверки лицо себя здесь не увидит, но на самом деле сведения в базу данных разыскиваемых лиц будут внесены. Поэтому попробовать проверить можно, но стопроцентной гарантии в точности результата поиска нет", - объяснила адвокат.

Она добавила, что более точным способом является обращение к адвокату, который может направить адвокатский запрос и получить в ответ официальную информацию о том, находится ли лицо в розыске в органах полиции.

"При этом, если в мобильном приложении "Резерв+" указано, что лицо "в розыске", то это не обязательно уже розыск органами полиции. Возможен определенный промежуток времени между тем, как внесли данные в ТЦК в их базу данных (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг"), и пока данные о розыске подали в правоохранительные органы. Но одна база данных со временем все равно догоняет другую", - отметила адвокат.

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Закон о мобилизации/ Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК. Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными, однако, на фоне активных наступательных действий со стороны врага, их необходимо увеличивать, отмечает нардеп.

Также ранее адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине. Военнообязанные в Украине стали получать странные сообщения о нарушении правил воинского учета.

В ВСУ прокомментировали идею снижения мобилизационного возраста до 21 года. В зависимости от фазы ведения боевых действий стоит решать вопрос, необходимо ли снизить мобилизационный возраст до 21 года в Украине, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред