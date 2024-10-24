РФ обставляет Москву системами ПВО: у врага начались серьезные проблемы - Матвеев

Возможности России по производству систем противовоздушной обороны ограничены, поэтому защитить она может надежно лишь одну область.

https://glavred.info/world/rf-obstavlyaet-moskvu-sistemami-pvo-u-vraga-nachalis-sereznye-problemy-matveev-10608101.html Ссылка скопирована

У России нет возможностей для массового производства комплексов ПВО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, президент России, Генштаб ВСУ, скриншот

О чем сказал Матвеев:

На подконтрольных РФ территориях страдают важные объекты от атак ВСУ

В России работают над восстановлением систем ПВО, однако их мало

Кремль нацелен защищать только наиболее приоритетные объекты

Страна-агрессор Россия наращивает ПВО, однако только на пути в Москву и надежно защитить стратегически важные объекты в других уголках страны и на временно оккупированных территориях Украины уже не может. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Ян Матвеев.

По его словам, на дефицит систем ПВО в РФ указывает то, что недавно пострадал от атак аэродром в Майкопе, где поразили склад с боеприпасами и нефтебаза в оккупированной Феодосии.

видео дня

Матвеев также вспомнил информацию о том, что в России пытаются восстановить старые системы противовоздушной обороны, такие как комплексы С-300. Однако происходит это не быстро.

"А производить большое количество новых систем ПВО тоже невозможно просто потому, что промышленность для этого не подготовлена. Это системы очень дорогие, на них никогда не было какого-то массового заказа - это не танки, не БМП, их там сотнями штук, просто они были не нужны, поэтому и заводов под такое массовое производство и нет", - пояснил он.

Россия оказалась в ситуации, когда имеет множество важных объектов по всей своей территории, однако защитить их не может. Тем более, что комплексы ПВО необходимы еще и на линии фронта, ведь там их время от времени уничтожают и они требуют экстренной замены.

Поэтому до конца войны у Кремля будет большая проблема с защитой всех важных целей и, скорее всего, в РФ будут предоставлять противовоздушную оборону только для наиболее приоритетных целей, таких как Крымский мост, резиденция Путина, или инфраструктурные объекты в Москве.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Кто такой Ян Матвеев? Ян Матвеев - политолог, военный эксперт и блогер. Ранее работал в мультимедийной компании "EUROSPORT" автором текстов и редактором.

Системы ПВО в России - что известно

Напомним, ВСУ активно взялись за уничтожение вражеских систем противовоздушной обороны. Как выяснилось, для страны-агрессора России это со временем может стать большой проблемой, ведь их производство дорогое и долговременное.

Ранее сообщалось, что по данным Плетенчука, страна-агрессор Россия все еще в панике из-за возможности ВСУ ударить по Крымскому мосту. Из-за этого к конструкции продолжают стягивать установки противовоздушной обороны, которых в РФ и без того мало.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает, где расположена российская противовоздушная оборона. При этом он иронично подчеркнул, что такой мощной ПВО, как возле дач российского диктатора Владимира Путина, нет в обычных городах РФ.

Читайте также о вражеской ПВО:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред