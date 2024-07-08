Уничтожение ПВО может довести РФ до критической точки и защитить F-16 над Украиной

ВСУ активно взялись за уничтожение вражеских систем противовоздушной обороны. Как выяснилось, для страны-агрессора России это со временем может стать большой проблемой, ведь их производство дорогое и долговременное.
Военный эксперт Ян Матвеев 24 каналу рассказал, что базовая цель Украины сейчас - максимально уменьшить российские ПВО на оккупированных территориях и в Белгородской области. Из-за того, что системы РФ не отличаются большой эффективностью, а их изготовление не столь быстрое и многочисленное, как хотела бы вражеская страна, у ВСУ есть шансы на ликвидацию критического количества установок.
Это важно для Украины не только, чтобы ослабить врага по линии соприкосновения, но и чтобы защитить истребители F-16, которые вскоре должны получить воздушные силы. Поэтому для ударов по системам ПВО России украинские военные применяют ракеты ATACMS, которые предоставили западные партнеры и беспилотники.
"Самое опасное - это радары, которые могут наметить цели и наводить ракеты С-400 и самолеты. Если этих радаров у России не будет - то и F-16, которые получит Украина, смогут летать спокойнее. Это базовая цель Украины - максимально уменьшить количество российских систем ПВО", - отметил Матвеев.
По словам военного эксперта, успешность действий ВСУ подтверждает оттягивание оккупантами С-300, которыми враг ранее очень часто обстреливал мирные прифронтовые города.
"После ударов ВСУ по российским системам С-300 и С-400 в Белгородской области, запуски этих ракет по земле на Харьковщине со стороны россиян закончились. Им пришлось оттягивать свои комплексы как можно дальше, откуда они уже не могут обстреливать Харьков", - добавил эксперт.
Кто такой Ян Матвеев?
Ян Матвеев - политолог, военный эксперт и блогер. Ранее работал в мультимедийной компании "EUROSPORT" автором текстов и редактором.
Уничтожение ВСУ ПВО страны-агрессора России
Напомним, украинская армия может пытаться ослабить противовоздушную оборону страны-агрессора России накануне поставок истребителей F-16. В случае успеха, это может позволить ВСУ эффективнее использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что последние успехи ударов украинских сил по военным целям в Крыму и аэродромам на территории РФ привели к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400.
Накануне сообщалось, что в РФ не хватает ПВО. И тактика превентивного победного безъядерного глобального удара по РФ, в свое время предложенная американскими генералами, теперь выглядит абсолютно адекватным планом.
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