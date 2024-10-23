Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма

Мария Николишин
23 октября 2024, 10:00
1001
Россияне утверждают о сбивании 10 дронов и обезвреживании 4 БЭК в акватории Черного моря.
Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и 'проверили' ПВО Крыма
Дроны атаковали НПЗ в России / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Петр Андрющенко

Украинские воины в ночь на 23 октября второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Также Силы обороны испытали на прочность противовоздушную оборону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью был атакован Новошахтинский НПЗ по меньшей мере 4-мя БПЛА. По утверждению официального Ростова, все сбили, но учитывая, что это вторая атака за неделю, стоит ожидать более громкого повторения", - отметил он.

В прошлый раз о том, что под прицелом мог быть Новошахтинский НПЗ, российские СМИ сообщали 21 октября: тогда в районе предприятия местные ночью слышали мощные взрывы.

видео дня

Кроме того, неспокойной ночь выдалась и во временно оккупированном Крыму.

"Беспилотными катерами и БПЛА была "прощупана" оборона Крыма. Россияне утверждают о сбитии 10 дронов и обезвреживании 4 БЭК в акватории Черного моря. Ждем официальных результатов и кадров объективного контроля", - написал Андрющенко.

Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и 'проверили' ПВО Крыма
Новошахтинский НПЗ / фото: Петр Андрющенко

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Атака дронов на РФ - последние новости

Напомним, руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в ночь на 22 октября дроны атаковали четыре российских завода, три из которых официально занимаются изготовлением спирта. Однако, Россия использует эти объекты не только для изготовления спирта, а и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

Также известно, что один из крупнейших российских заводов военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ" в Брянской области приостановил работу после атаки ВСУ.

Кроме того, в ночь на 20 октября, Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области и завода им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НПЗ атака дронов
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал условие мирных переговоров с РФ

Зеленский назвал условие мирных переговоров с РФ

10:13Украина
Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма

Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма

10:00Мир
Путину и Киму грозят проблемы: чем обернется появление войск КНДР в Украине – СМИ

Путину и Киму грозят проблемы: чем обернется появление войск КНДР в Украине – СМИ

09:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Последние новости

10:27

Сейчас такого почти не делают: что входит в состав настоящего пива

10:13

Зеленский назвал условие мирных переговоров с РФ

10:07

"Тогда я и не подозревала": молчунья Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина и рассекретила, чем занимается

10:00

Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма

09:55

Путину и Киму грозят проблемы: чем обернется появление войск КНДР в Украине – СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 23 октября (обновляется)

09:33

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:32

"После стольких лет вместе": Альбина Джанабаева "развела" Валерия Меладзе

09:09

Каким будет курс доллара в ближайшие дни: украинцам озвучили прогноз

Реклама
09:00

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун

08:59

Вызов в ТЦК не повесткой: адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине

08:21

Во время саммита БРИКС: РФ хочет создать механизмы для усиления войны - ISW

08:04

Александр Усик сменил прическу и оставил послание - детали

07:54

РФ оккупировала село на Донбассе и продвинулась возле 5 населенных пунктов - DeepState

07:00

В НАТО отреагировали на возможность отправки войск КНДР в Украину

04:41

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

03:39

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

03:00

Есть в каждом холодильнике: чудодейственный ингридиент, что заставит орхидею снова пустить бутоны

02:36

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

02:00

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с бойфрендом - детали

Реклама
01:50

РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

01:44

Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикетаВидео

01:21

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

01:20

После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ

00:40

В России "кадровый дефицит": ракетчиков резко начали переводить в пехоту

00:24

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

00:08

Сын путинистки Валерии может сесть в тюрьму за полмиллиона долларов

22 октября, вторник
23:55

Путиниста Киркорова проверят на связь с ЛГТБ

23:54

Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

23:46

Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

23:33

Курс на безопасность: организаторы Евровидения-2025 введут новые правила

23:11

Аурика Ротару объявила, почему на самом деле София Ротару сейчас не выступает

22:51

Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

22:45

Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

22:07

На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг

21:54

Маму и дочь искали под завалами: жуткие кадры с места удара в СумахВидео

21:52

"Абсолютно новая модель": что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль

21:42

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

21:37

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

21:20

Зеленский заявил о переговорах с РФ: какие три аспекта будут свидетельствовать о готовности

Реклама
21:08

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

21:03

Россияне в отчаянии: ошибка Путина может дорого стоить РФ - британский полковник

20:40

Почему море соленое и при чем здесь "эффект накопления": интересный ответВидео

20:29

РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

20:27

Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова

20:10

Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКСмнение

19:55

Путин пошел на радикальные шаги: в США ответили, опасен ли саммит БРИКС в РФ

19:53

Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

19:41

РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

19:39

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять