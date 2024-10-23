Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и 'проверили' ПВО Крыма

Россияне утверждают о сбивании 10 дронов и обезвреживании 4 БЭК в акватории Черного моря.

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Дроны атаковали НПЗ в России / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Петр Андрющенко

Украинские воины в ночь на 23 октября второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Также Силы обороны испытали на прочность противовоздушную оборону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью был атакован Новошахтинский НПЗ по меньшей мере 4-мя БПЛА. По утверждению официального Ростова, все сбили, но учитывая, что это вторая атака за неделю, стоит ожидать более громкого повторения", - отметил он.

В прошлый раз о том, что под прицелом мог быть Новошахтинский НПЗ, российские СМИ сообщали 21 октября: тогда в районе предприятия местные ночью слышали мощные взрывы.

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Кроме того, неспокойной ночь выдалась и во временно оккупированном Крыму.

"Беспилотными катерами и БПЛА была "прощупана" оборона Крыма. Россияне утверждают о сбитии 10 дронов и обезвреживании 4 БЭК в акватории Черного моря. Ждем официальных результатов и кадров объективного контроля", - написал Андрющенко.

Новошахтинский НПЗ / фото: Петр Андрющенко

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Атака дронов на РФ - последние новости

Напомним, руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в ночь на 22 октября дроны атаковали четыре российских завода, три из которых официально занимаются изготовлением спирта. Однако, Россия использует эти объекты не только для изготовления спирта, а и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

Также известно, что один из крупнейших российских заводов военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ" в Брянской области приостановил работу после атаки ВСУ.

Кроме того, в ночь на 20 октября, Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области и завода им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ.

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