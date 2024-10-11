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В Феодосии выгорело 10 резервуаров: ВСУ о "логистическом аде" после атаки по нефтебазе

Руслана Заклинская
11 октября 2024, 22:10
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Удар по нефтебазе в Феодосии вызвал серьезный дефицит топлива у россиян, которые перемещают мобильные заправочные станции, из-за страха новой атаки.
В Феодосии выгорело 10 резервуаров: ВСУ о 'логистическом аде' после атаки по нефтебазе
В Феодосии пятый день пылает нефтебаза / Коллаж: скриншот с видео, ASTRA

На одном из крупнейших нефтяных терминалов во временно оккупированном Крыму, который атаковали ВСУ, пятый день не могут потушить пожар. На российской нефтебазе в Феодосии до сих пор взрываются резервуары с топливом. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала.

"Есть предварительные итоги, что примерно 10 резервуаров полностью выгорели, 4 - повреждены. Эта оценка не является окончательной. Вероятнее всего, удалось потушить определенные источники огня, но это не точно. Потому что пока спасатели не зашли на территорию объекта", - отметил он.

Братчук добавил, что кроме уничтоженных резервуаров, пострадало и оборудование нефтебазы. Этот объект является ключевым для логистики оккупантов, поскольку принимает танкеры с нефтепродуктами в течение всего года и обеспечивает горючим оккупированные территории Крыма. Остановка его работы даже на короткое время станет серьезной проблемой для российской армии.

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"В любом случаеобезврежена вражеская логистика, а также нанесен удар по ресурсам российской армии на южном направлении. Горючего станет меньше. Эта ситуация, возможно, кардинально повлияет на поставки нефтеперерабатывающих продуктов, но будет проведена доразведка и сможем увидеть, как будет действовать враг", - добавил спикер.

Как отметил Братчук, эта атака серьезно подорвала ресурсы врага на южном направлении. Сейчас россияне пытаются компенсировать потери, используя мобильные АЗС для заправки техники на территории Крыма, которую затем отправляют на южное направление.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

У россиян логистический ад

Агенты движения "Атеш" подтвердили, что после удара Украины по нефтебазе в Феодосии, российские оккупанты столкнулись с серьезными проблемами с топливом. "Атеш" фиксируют активное перемещение мобильных заправочных станций по всему Крыму.

"Оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним. Высшее командование дало распоряжение ограничить пребывание точек хранения топлива одном месте чуть более 10 - 12 часов", - сообщило движение "Атеш" в Telegram.

По словам движения, удары по критической инфраструктуре РФ, как нефтебазы, влияют не только на логистическое обеспечение оккупационных войск, но и на их способность выполнять боевые задачи.

"После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад", - отметили в "Атеш".

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Уничтожение нефтебазы в Крыму - что известно

Напомним, в ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, что на временно оккупированной территории Крыма. После удара на нефтебазе, которая обеспечивала горючим российскую армию, возник масштабный пожар.

Этот терминал является крупнейшим на полуострове по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для нужд ВС РФ.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что удар по терминалу в Феодосии был критически важным для сокращения поставок нефтепродуктов в Крым. Он подчеркнул, что необходимо уничтожать все российские нефтяные терминалы, включая Новороссийский.

Главный редактор Defense Express Олег Катков ранее предполагал, что после удара по нефтебазе в Феодосии российские войска столкнутся с дефицитом топлива.

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нефтебаза феодосия новости Крыма война России и Украины атака дронов
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